Furioso, un DT top de Europa lapidó a sus jugadores por la actitud en cancha: “Egoístas, no quieren…”

Antonio Conte es conocido por su fuerte temperamento, pero últimamente va a las conferencias de prensa el Tottenham sin pelos en la lengua. Luego de despotricar contra Richarlison y el plantel en general por haber quedado afuera de la Champions, el DT italiano se mostró muy enojado por el empate con sabor a derrota antel Southampton.

Los londinenses estuvieron tres veces en ventaja ante el último de la Premier League. Sin embargo, no pudieron aguantar y sufrieron el empate por 3-3 sobre el final del encuentro. Por eso, Conte explotó ante los micrófonos: "Somos profesionales. El club nos paga mucho dinero a los jugadores y a mí. No para buscar excusas o no mostrar espíritu de pertenencia, no mostrar responsabilidad, que es lo que estamos mostrando", sentenció.

Luego, el ex Chelsea, Juventus e Inter disparó: "Para mí esto es inaceptable, porque es la primera vez en mi carrera que veo una situación así. Hasta ahora no he sido capaz de cambiarlo. Comparado con la temporada pasada, la situación ha empeorado".

El Tottenham, que no gana un título desde 2008 y este año quedó afuera de todas las competencias, va cuarto en la Premier League, por lo que estaría clasificando para la próxima Champions. Sin embargo, le saca solo dos puntos al Newcastle, que tiene dos partidos menos.

Al ser consultado por la remontada en contra, Conte aseguró que tiene que ver con la historia del club: "No lo sé, porque se han acostumbrado a estar aquí. No juegan por algo importante, no quieren jugar bajo presión, bajo estrés. De esta forma es fácil. La historia del Tottenham es esto, el propietario lleva veinte años y no ha ganado nada. ¿Pero por qué?", afirmó. Lapidario.