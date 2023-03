Video: la increíble atajada del Dibu Martínez que le permitió romper otro récord en Premier League

Really proud to break the record for most clean sheets after 100 @premierleague games. But more importantly we came away with the win!! A great performance from the lads and amazing support as always!!



Orgulloso de romper el record del club con más arcos en 0 en menos de 100… https://t.co/cA7nTIXUYC pic.twitter.com/ZEIpHjbvqE