El DT que destrozó a una figura de su equipo tras quedar afuera de la Champions: "Su temporada fue una mier..."

Una eliminación de Champions League puede hacer sucumbir lo ánimos de un plantel y producir fuertes rupturas con los entrenadores y el DT del Tottenham, Antonio Conte, lo sabe. Recientemente, el brasilero Richarlison lo criticó por la falta de confianza le transmite, pero la dura respuesta no tardó en llegar.

Antonio Conte.

El delantero, compañero del Cuti Romero en el equipo inglés, lo cruzó el miércoles por su manejo del equipo: "Te soy sincero, esta temporada ha sido una mierda. Soy profesional, trabajo mucho todos los días. Quiero jugar. No entendí las elecciones (del entrenador). Estaba en un momento muy positivo, había jugado bien contra West Ham y Chelsea, pero me volvió a poner en el banquillo. Ayer (por el martes) me probó en el 11 inicial y luego... el banquillo, otra vez".

Molesto por el resultado y la gestión de Conte, Richarlison agregó: "Estamos fuera de la mayor competición de clubes, no puedes jugar así cuando necesitas marcar un gol, creo que el míster debería haber adelantado más al equipo, sobre todo en el segundo tiempo".

Richarlison con Antonio Conte durante la derrota de este miércoles.

Ahora llegó el momento del entrenador para responder, con la contundencia característica del italiano. "Primero que nada vi la entrevista de Richarlison. No me criticó. Dijo que su temporada fue una mierda y tiene razón", expresó.

Y añadió: "Su temporada no ha sido buena. Tuvo lesiones. Jugó y marcó en la Champions, pero luego se fue al Mundial y se volvió a lesionar gravemente. No ha marcado ningún gol para nosotros. Creo que fue muy honesto al decir que su temporada no fue buena". Luego, para suavizar, expresó que "si se merece jugar, le daré la oportunidad".