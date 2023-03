El exabrupto de Richarlison con el que liquidó al DT Conte tras la eliminación del Tottenham: "Es una m..."

El Tottenham quedó afuera de la Champions League ante el Milan. El conjunto inglés empató 0-0 como local y, tras el 1-0 recibido en Italia, fue eliminado casi sin atacar en la revancha. Por eso, Richarlison, el refuerzo más importante del año para el club londinense, despotricó contra Antonio Conte, su DT.

En charla con TNT Sports Brasil, el Pombo (paloma, en portugués) se mostró furioso con el entrenador italiano, quien casi no lo puso durante la campaña y está en la cuerda floja: "No hay mucho de qué hablar. Creo que debí haber jugado y ahora no tengo que llorar. Soy un profesional, trabajo cada día y quiero jugar. Pero no tengo minutos, pierdo el tiempo. Esta temporada es una mierda", disparó.

Además, el 9 de Brasil agregó: "Estamos fuera de la mayor competición de clubes, no puedes jugar así cuando necesitas marcar un gol, creo que el míster debería haber adelantado más al equipo, sobre todo en el segundo tiempo", cuestionando de forma contundente el estilo de juego de Conte.

Luego de varias temporadas a buen nivel en Everton y la Selección de Brasil, Richarlison dio el paso al Tottenham, integrante del denominado 'Big Six' de la Premier League. Pese a tratarse de un importante salto en su carrera, se suponía que el brasileño podía pasar mucho tiempo en el banco por la presencia de Harry Kane, figura y capitán. Dicho y hecho, ya que Conte puso al ex Fluminense como titular en solo 12 partidos.

Pese a su tremenda calentura con Conte, Richarlison mantuvo el tono tranquilo e hizo un poco de autocrítica: "El club pagó un precio muy alto por mí y, de momento, no he respondido en el campo. Me ha dificultado un poco jugar. Ahora toca irme a casa, descansar, mañana hay entrenamiento muy temprano y a ver si me pone de titular para el próximo partido", sentenció.