La fuerte crítica de Mbappé a sus compañeros post eliminación del PSG ante Bayern: “Todos deberían…”

Al contrario del partido de ida, Kylian Mbappé no tuvo una gran noche ante el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain quedó eliminado de la Champions League. Tras un nuevo fracaso, la figura francesa fue lapidario con el rendimiento del equipo, pero no se incluyó en la crítica.

En zona mixta, Mbappé no se guardó nada sobre el partido que hicieron sus compañeros, incluido Lionel Messi: "Estamos decepcionados. Así es, tenemos que seguir adelante. Todos deberían tratar de cuestionarse a sí mismos", sentenció. Durísimo.

El 7, que dialogó con RMC Sport, fue tajante también en la diferencia el PSG y el Bayern Munich: "Ellos tienen un equipo construido para ganar la Liga de Campeones. Nosotros, nuestro máximo, es esto", remató.

Además, Mbappé habló sobre su futuro: "¿Una eliminación que puede afectar mi futuro? No, no, estoy tranquilo. Lo único que me importa esta temporada es ganar el campeonato y luego ya veremos".

Así, el flamante máximo goleador histórico del club parisino no fue autocrítico, pero sí apuntó contra sus compañeros. Pese al revuelo que puede generar, esta postura del francés no sorprende, ya que no se trata de la primera vez que tiene declaraciones similares.