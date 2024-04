La dura advertencia de Grindetti sobre la nueva inhibición de Independiente: "Es una cantidad de dinero que..."

Independiente recibió una dura noticia institucional, relacionada con una nueva inhibición por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. En este caso, es por el incumplimiento de un pago al Tijuana de México, por el préstamo del delantero Facundo Ferreyra, que llegó en 2022.

El equipo mexicano reclamó el pago de las dos cuotas de 180 mil dólares restantes, que se habían acordado en septiembre de 2023, más otros 100 mil más de penalidad por falta de pago. El préstamo del ex Banfield había sido acordado por 460 mil dólares. Así llegó una nueva inhibición para el club que preside Néstor Grindetti, que le impedirá reforzarse de cara a la temporada que viene.

El propio presidente habló al respecto y se mostró preocupado por la novedad. "Las dos inhibiciones grandes que nos cayeron la verdad es que son muy complejas. Es una cantidad de dinero que Independiente hoy no tiene. Mientras no se levanten no vamos a poder incorporar a nadie. Carlos (Tevez) lo entiende y le pone el pecho a la situación", señaló.

Grindetti y Tevez, preocupado por las inhibiciones.

"Vamos a intentar de resolverlo y de llegar a algún acuerdo. Hay que decir las cosas como son y estas deudas tienen una complejidad muy importante para poder solventarlas con el giro habitual del club”, agregó, en diálogo con radio La Red.

Luego, se mostró esperanzado de cara a la resolución: "Si Dios quiere vamos a entrar a una copa internacional y esos son ingresos que el club necesita. A partir de ese momento la cosa va a andar mucho mejor. Estamos trabajando para ver si podemos negociar, conseguir unos mangos para hacer un pago y después refinanciar el resto".

Finalmente, resaltó su gestión más allá de la situación compleja que atraviesa la institución. "El club está equilibrado y cuando digo equilibrado, lo digo aún cancelando la deuda con los mexicanos (la del club América por Cecilio Domínguez), que la vamos a cancelar. Hemos levantado una cantidad importante de inhibiciones y venimos haciendo un esfuerzo enorme", sentenció.