La decisión de la CBF con Carlo Ancelotti a dos meses de que comience el Mundial

A 66 días del debut de la Selección de Brasil contra Marruecos, desde la Confederación Brasileña definieron el futuro de Carlo Ancelotti.

Faltan 64 días para el comienzo del Mundial 2026 y 66 para el debut de la Selección de Brasil, que jugará el sábado 13 de junio contra Marruecos por el Grupo C. Será un gran desafío para Carlo Ancelotti, que tras décadas de exitosa experiencia en los clubes más grandes del mundo, está al frente de su primer combinado nacional.

Habiendo asumido a mediados de 2025, el italiano todavía no logró convertir a la Verdeamarela en el equipo invencible que marcan tanto la historia del país como de su entrenador. Sin embargo, desde la CBF tienen plena confianza en él y este martes tomaron una contundente decisión respecto de su futuro, a dos meses del gran compromiso del año.

La CBF le renovará a Carlo Ancelotti hasta 2030 ancelotti.jpg Ancelotti continuará al frente la Selección de Brasil por 4 años más. CBF En las últimas horas, los directivos de la Confederación Brasileña definieron extenderle el contrato a Carletto por 4 años más, hasta julio de 2030, tras finalizar la Copa del Mundo del Centenario que se diputará en España, Portugal y Marruecos, con algunas localías también en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Ya en febrero Ancelotti había expresado su voluntad de continuar en la Canarinha hasta la fecha mencionada, y ahora cuenta también con la aprobación de la CBF. Por lo tanto, podrá afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la tranquilidad de que su ciclo, salvo que ocurra una catástrofe, se prolongará en el tiempo.