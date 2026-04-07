Dolor en el fútbol: murió Mircea Lucescu, quien fuera DT de Rumania hasta hace dos semanas

A 12 días de haber perdido el Repechaje para el Mundial 2026 y tras renunciar a la Selección de Rumania, falleció Mircea Lucescu a los 80 años de edad.

Mircea Lucescu, hasta hace unos días seleccionador de Rumania, falleció este martes a los 80 años en Bucarest a causa de problemas cardíacos que forzaron su dimisión el pasado 2 de abril. "El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest informa que hoy, martes 7 de abril de 2026, se ha declarado el fallecimiento", informó la clínica.

"El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos más laureados, el primero en clasificar a la Selección de Rumania para un Campeonato Europeo, en el año 1984", agrega. "Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional. ¡Que descanse en paz!", concluye el comunicado del Hospital Universitario.

Mircea Lucescu DT Rumania Mircea Lucescu había sufrió dos infartos luego de haber renunciado a la Selección de Rumania. EFE Lucescu había dejado el cargo de seleccionador tras sentirse indispuesto durante un entrenamiento con el equipo nacional, que a finales de marzo había perdido contra Turquía en una de las semifinales de la repesca europea para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La Federación Rumana de Fútbol expresó su dolor por la muerte de Mircea Lucescu "Nuestro fútbol pierde hoy no solo a un brillante estratega, sino también a un mentor, un visionario y un símbolo nacional que llevó la bandera tricolor a las más altas cimas del éxito mundial”, escribió FRF en redes. "Lucescu dejó un legado colosal, difícil de igualar en la historia del fútbol", agregó.

La FRF anunció un minuto de silencio en memoria de Lucescu antes de los partidos de la próxima jornada tanto en la Superliga, la Liga 2 y la Liga 3, como en la Superliga Femenina de Rumania.