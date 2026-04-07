¿Cuánto ganó la Lepra en su debut en la Libertadores? La cifra que ilusiona

La Lepra no solo ganó en su debut en la Libertadores: el triunfo le permitió embolsar 340 mil dólares, un premio clave para el club.

El debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores dejó más que tres puntos. Además del impacto deportivo y emocional, el triunfo también tuvo un premio económico más que importante.

Por haber ganado su primer partido en la fase de grupos, la Lepra sumó 340 mil dólares, un ingreso significativo que llega en un momento clave y que refuerza el crecimiento institucional del club.

Lepra vs Bolivar Copa Libertadores (1) En un torneo donde cada victoria tiene recompensa directa, el equipo de Berti no solo empezó con el pie derecho en la cancha, sino también en lo financiero. Este tipo de ingresos no son menores: permiten sostener estructuras, potenciar el plantel y proyectar a futuro.

El dato toma aún más valor si se tiene en cuenta el contexto. Independiente Rivadavia está dando sus primeros pasos en el plano internacional y cada logro, además del prestigio, trae consigo beneficios concretos.