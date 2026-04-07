Federico Chiapetta y el orgullo mendocino: "Independiente Rivadavia está a la altura de Sudamérica"

Federico Chiapetta destacó el momento de la Lepra, el nivel del Malvinas y el impacto de volver a recibir la Copa Libertadores en Mendoza.

En una noche cargada de historia para el fútbol mendocino, Federico Chiapetta puso en palabras lo que se vivía en el ambiente: orgullo, emoción y la sensación de estar a la altura de los grandes escenarios.

Federico Chiapetta habló de la importancia de tener la Copa en Mendoza En la previa del debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores, el funcionario no dudó en remarcar la importancia del momento: “Los mendocinos estamos orgullosos de Independiente Rivadavia”, expresó, reflejando un sentimiento que atravesó a toda la provincia.

Chiapetta también puso el foco en el crecimiento del fútbol local y en la posibilidad de que Mendoza vuelva a ser sede de eventos de primer nivel. “Nos estamos acostumbrando a recibir la Copa”, aseguró, recordando que no es la primera vez que el estadio alberga este tipo de competencias, primero con Godoy Cruz y ahora con la Lepra.

En ese sentido, destacó el estado del Estadio Malvinas Argentinas, al que calificó como “impecable” y a la altura de las exigencias de Conmebol. La puesta a punto del escenario fue clave para que el evento pudiera desarrollarse sin inconvenientes, reafirmando a Mendoza como una plaza confiable para el fútbol internacional.