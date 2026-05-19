Federico Chiapetta dejó fuertes definiciones en los 80 años de la Cruz al Mérito Deportivo

La edición número 80 de la Cruz al Mérito Deportivo reunió a los grandes protagonistas del deporte mendocino y dejó fuertes definiciones del subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta. Durante la ceremonia fueron distinguidos atletas, clubes y equipos que lograron destacadas actuaciones provinciales, nacionales e internacionales, en una noche cargada de emoción.

Una de las frases más destacadas de Chiapetta tuvo que ver con la dimensión histórica del deporte mendocino y el valor simbólico de esta edición especial.

“Un año especial, el 80, que le dio aún más mérito en una provincia que tiene un historial impresionante. Fue muy significativo ese video donde se mostraron todos los premiados, porque ahí uno ve la dimensión de lo que ha sido el deporte no solamente en el país, sino también en el mundo. Debemos sentirnos orgullosos”.

El funcionario también resaltó el trabajo de las instituciones deportivas, las federaciones y las familias que acompañan el crecimiento de cada deportista.

“Desde el Estado estamos muy felices de poder colaborar humildemente con cada uno de los deportistas, con los proyectos de clubes e instituciones, ser un poquito parte. El mérito es primero de los clubes, de las familias y de las federaciones; después el Estado tiene que acompañar, pero ellos son los verdaderos protagonistas”.

“El periodismo deportivo genera visibilización”

Por último, Chiapetta puso en valor el rol del periodismo deportivo mendocino y su importancia para difundir disciplinas que muchas veces quedan fuera de los grandes medios nacionales.

“Destaco siempre el gran trabajo que hacen en cada rincón de la provincia. Muchas veces, fuera del fútbol o de los deportes más televisados, no existe visibilización, y son ustedes quienes la generan con un trabajo profesional y especializado”.