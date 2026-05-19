En vivo: Rosario Central va por la clasificación a octavos y empata 0-0 con la UCV
Por la fecha 5 del Grupo H, Rosario Central enfrenta a la Universidad Central de Venezuela en el Gigante de Arroyito. En caso de ganar, se meterá en playoffs.
Por la fecha 5 del Grupo H, Rosario Central, que viene de quedar afuera del Torneo Apertura, recibe en el Gigante de Arroyito a la Universidad Central de Venezuela en busca de un triunfo (o un empate) que lo clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.