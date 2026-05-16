La emoción de Coudet tras el pasaje de River a la final: de la alegría por el triunfo al dolor por las lesiones

Eduardo Coudet destacó la importancia de llegar al duelo decisivo por el título y se refirió a las lesiones que sufrieron Driussi, Moreno y Montiel.

River Plate se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura. Este sábado venció 1-0 a Rosario Central por las semifinales en el Monumental y quedó a 90 minutos de volver a ganar un título tras más de dos años de sequía (el último fue la Supercopa 2023, jugada en marzo de 2024) y el primero del ciclo Eduardo Coudet.

Fue un partido muy duro contra un rival muy complicado como es la Academia Rosarina de Ángel Di María. El encuentro estuvo muy marcado por lo físico que fue el juego, que dejó como saldo las lesiones de Sebastián Driussi, Aníbal Moreno -ambos sufrieron esguinces de rodilla y terminaron llorando- y Gonzalo Montiel -se resintió de su dolencia muscular-.

Las declaraciones de Eduardo Coudet tras el triunfo de River ante Central Las declaraciones de Eduardo Coudet tras el triunfo de River ante Central TNT Sports "Uno siempre se imagina lo mejor y se prepara para tratar de dar lo mejor. Hicimos un gran partido contra un gran rival, un rival incómodo para mí personalmente por el cariño que le tengo al club y a su gente. Pero en el resumen creo que hicimos un gran partido. No les permitimos desarrollar su juego. Central tiene muy buenos jugadores", remarcó el Chacho en conferencia de prensa sobre lo que fue el encuentro.

En cuanto a los lesionados, se lamentó por la situación: "Ojalá sea leve lo de los muchachos. Es un tema que me duele mucho porque vienen trabajando muy bien. Las lesiones nunca son bienvenidas. Después estar en una final creo que siempre es importante y darles el mérito mayoritario al grupo que trabaja el día a día y que quiere seguir creciendo. De mi lado, tratar de acompañarlos, darles herramientas", apuntó.

El DT también fue consultado por a redención de Facundo Colidio, autor del gol del triunfo, con la hinchada: "No tengo que ver con nada. Es mérito de él. Hay que acompañar a veces los procesos y soy reiterativo, pero River es así. Si no entendés la exigencia y que cada partido se hace un análisis completo va a ser difícil estar acá. Si podés resetear y no enojarse con la gente e intentar dar vuelta la cosa todo puede fluir", sustuvo.