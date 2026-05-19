Qué necesita Independiente Rivadavia para terminar primero en su grupo

Independiente Rivadavia atraviesa un momento histórico en la Copa Libertadores y está a un paso de cerrar otro objetivo gigante: terminar primero en el Grupo C, lo que le permitiría avanzar a octavos de final.

Con cuatro fechas disputadas, el equipo mendocino lidera invicto con 10 puntos, seguido por Bolívar con 5, Deportivo La Guaira con 3 y Fluminense con 2. La Lepra tiene la chance de asegurar su liderazgo.

Ahora, todas las miradas apuntan a lo que ocurra esta semana en el Grupo C, donde la Lepra tendrá la chance concreta de asegurarse el liderazgo definitivo.

Independiente Rivadavia y un equipo que dejará una huella imborrable.

Qué pasa si la Lepra gana en Venezuela

Si Independiente Rivadavia derrota a Deportivo La Guaira el próximo jueves 21 a las 19 en Caracas, automáticamente se asegurará el primer puesto del grupo sin depender de ningún otro resultado.

Sería otro paso histórico para el equipo de Alfredo Berti, que ya logró clasificarse a octavos de final en su primera participación en la Libertadores.

Qué pasa si empata

En caso de igualdad en Venezuela, la Lepra también podrá quedarse con el grupo, aunque dependerá de lo que ocurra previamente este martes en el Maracaná entre Fluminense y Bolívar.

Si el conjunto boliviano no gana en Brasil, el empate le alcanzará a Independiente para terminar primero.

Qué pasa si pierde

Incluso perdiendo en Caracas, Independiente Rivadavia podría seguir líder. Para eso necesitará que Bolívar no consiga una victoria frente a Fluminense en Río de Janeiro.

El encuentro entre brasileños y bolivianos se jugará este martes desde las 19 y será seguido muy de cerca en Mendoza, ya que puede definir gran parte del futuro del grupo.

La realidad es que la Lepra construyó una campaña casi perfecta. El triunfo histórico ante Fluminense en el Maracaná, las victorias frente a Bolívar y La Guaira y el empate posterior ante el Flu en Mendoza le permitieron quedar en una posición inmejorable.

Ahora, el sueño continúa. Y el jueves, en Venezuela, Independiente Rivadavia puede escribir otra página inolvidable en su aventura continental.

costa La Lepra buscar{a un nuevo triunfo histórico en Venezuela, Prensa CSIR

La Lepra ya viajó a Caracas y va por el primer puesto del grupo

Independiente Rivadavia llegará esta tarde a Caracas para afrontar otro partido histórico por la Copa Libertadores. El equipo mendocino enfrentará este jueves a Deportivo La Guaira con la posibilidad concreta de asegurar el primer puesto del Grupo C.

La delegación partió este martes en vuelo chárter y realizará escala en Lima antes de arribar a Venezuela. El encuentro se jugará el jueves 21 desde las 19.

La Lepra lidera invicta su zona con 10 puntos y atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia continental. Una victoria en Caracas le permitirá cerrar el grupo como líder y seguir alimentando el sueño internacional.