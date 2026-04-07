Independiente Rivadavia y una marea azul en el Malvinas Argentinas para soñar con la Copa Libertadores

El Malvinas Argentinas se tiñó de azul desde temprano: emoción, ilusión copera y un pronóstico que se repite en la tribuna, 2 a 0 para Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia vivió una jornada histórica en el Malvinas Argentinas, donde miles de hinchas comenzaron a copar las tribunas desde temprano, tiñendo todo de azul con la ilusión intacta de la Copa Libertadores. Entre cantos y emoción, un resultado se repitió en todos lados: triunfo leproso.





Desde varias horas antes del inicio, las inmediaciones del estadio ya eran una fiesta. Familias enteras, grupos de amigos, banderas al viento y camisetas que no dejaban lugar a dudas: la Lepra estaba lista para escribir otra página grande en su historia.

El Malvinas fue tomando color de a poco, pero sin pausa. Cada ingreso, cada escalón, cada rincón se llenó de azul en un clima que mezclaba ansiedad, orgullo y una energía especial. No era un partido más. Era de esos días que quedan marcados.

Lepra vs Bolivar Previa (6) En las tribunas, la ilusión se transformó en cánticos. La Copa Libertadores aparece como un sueño gigante, pero también como una oportunidad concreta. Y en ese contexto, los hinchas jugaron su propio partido: alentaron sin parar y comenzaron a “jugarlo” mucho antes del pitazo inicial.

Hubo un dato que se repitió casi como un ritual. En charlas, en filas, en los pasillos y en las plateas: el resultado. Para muchos, no había dudas. El 2 a 0 para Independiente Rivadavia apareció una y otra vez como una especie de presagio colectivo, una corazonada que se instaló en el aire.