¡Drama absoluto! El DT de Rumania renunció tras perder en el repechaje y sufrió dos infartos horas después

Luego de quedar eliminado en el repechaje para el Mundial 2026, el DT de Rumania, Mircea Lucescu, vivió una de las peores semanas de su vida.

Mircea Lucescu atraviesa una de las semanas más difíciles de su vida. El experimentado entrenador de 80 años, que venía de perder con la Selección de Rumania ante Turquía en el repechaje rumbo al Mundial 2026, presentó su renuncia días después y terminó internado de urgencia tras sufrir una indisposición cardíaca durante un entrenamiento. Sin embargo, el momento más crítico llegó cuando estaba por recibir el alta médica: padeció un infarto agudo de miocardio que tuvo una réplica horas más tarde y obligó a realizarle tres maniobras de reanimación. Actualmente, según el parte médico, su estado es estable.

Todo se desencadenó el 26 de marzo en Estambul, cuando Turquía se impuso 1-0 con gol de Ferdi Kadolu, dejando sin chances de clasificación a Rumania tras 28 años de ausencia en Copas del Mundo. El golpe fue duro para Lucescu, quien días después se descompensó en un entrenamiento previo al partido ante Eslovaquia. El 29 de marzo fue internado y, en conjunto con la federación, decidió dar un paso al costado del cargo que ocupaba desde 2024.

Tras renunciar a la selección, el DT de Rumania sufrió dos infartos A partir de allí, su cuadro se complicó progresivamente. Fue sometido a una operación en la que le colocaron un desfibrilador y, posteriormente, a un procedimiento para implantarle un stent. Cuando todo parecía encaminarse hacia su recuperación, sufrió el infarto y una posterior recaída que obligó a trasladarlo a una unidad de cuidados cardíacos intensivos, donde logró ser estabilizado tras múltiples maniobras de reanimación.

image El cuadro de salud de Lucescu es estable según informaron los médicos. EFE El centro médico emitió un comunicado para informar sobre su estado: "Durante la mañana, el paciente sufrió un infarto agudo de miocardio. Fue trasladado a urgencias y recibió de inmediato la atención médica y terapéutica necesaria. Actualmente, su estado es estable y se encuentra bajo estrecha vigilancia especializada. El paciente permanece hospitalizado en el Departamento de Cardiología, donde recibe la atención médica adecuada."