Bosnia, Turquía, Suecia y República Checa clasificaron al Mundial 2026: en qué grupos jugarán

Se definieron las finales de la repesca UEFA y ya quedaron definidos los últimos equipos del Viejo Continente que jugarán el Mundial 2026.

Este martes se terminaron de definir los últimos 4 clasificados de Europa para el Mundial 2026. Por las finales del Repechaje UEFA, Bosnia y Herzegovina, Turquía, Suecia y República Checa se metieron en el certamen, mientras que Italia (por tercera vez consecutiva), Kosovo, Polonia y Dinamarca se quedaron con las manos vacías.

En qué grupos jugarán Bosnia y Herzegovina, Turquía, Suecia y República Checa El duelo estelar de la jornada, Italia volvió a sufrir un fuerte cachetazo y por tercera oportunidad al hilo se quedó sin Copa del Mundo. Bosnia se impuso como local tras vencer 4-1 en los penales y volverá al máximo torneo de selecciones tras su única participación en Brasil 2014 (en la que enfrentó a Argentina). Irá al Grupo B, en donde lo estaban esperando Canadá, Suiza y Qatar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NFSBiH/status/2039094474681311715?s=20&partner=&hide_thread=false BOSNA I HERCEGOVINA JE NA SVJETSKOM PRVENSTVU!!!



PENALI SU PONOVO BILI SRENI ZA NAS!



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MilliTakimlar/status/2039081127466475820?s=20&partner=&hide_thread=false Dünün Çocuklar, Bugünün Kahramanlar... A Millî Takmmz, 24 yl sonra Dünya Kupas'nda



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