¿Irán juega el Mundial 2026? La tajante respuesta de Gianni Infantino en medio de idas y vueltas

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , confirmó que la selección de Irán participará del Mundial 2026 y que disputará sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pese al pedido de trasladar la sede a México.

Las declaraciones fueron realizadas este martes en Antalya, Turquía, donde el dirigente asistió a un amistoso entre Irán y Costa Rica y mantuvo encuentros con autoridades, cuerpo técnico y jugadores del combinado asiático.

“ Irán estará en la Copa del Mundo”, afirmó Infantino ante la prensa, y dejó en claro que “el equipo jugará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos”, tal como quedó definido en el sorteo realizado en diciembre.

El titular del organismo también valoró el presente deportivo del seleccionado iraní y destacó su nivel competitivo. “Estamos aquí para esto. Es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento”, señaló durante el entretiempo del encuentro.

Además, agregó: “He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien”, y subrayó que “los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”.

De esta manera, la FIFA desestimó el pedido de la federación iraní, que había solicitado disputar sus encuentros en México en el marco del torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Contexto geopolítico

La definición se da en medio de un escenario internacional complejo. Días atrás, autoridades iraníes habían puesto en duda la participación del equipo como respuesta a tensiones con Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, Infantino fue contundente respecto a la postura del organismo: “Sabemos cuál es la situación, muy complicada. Trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones”.

En ese sentido, remarcó el valor del fútbol como espacio de integración global: “La selección de Irán y todas las demás. Es la selección de la gente. La gente puede estar en contra o a favor del gobierno de cualquier país. Pero Irán representa a su gente y se clasificaron deportivamente”.

Infantino no revisará el calendario. Foto: EFE Infantino, presidente de la FIFA, confirmÓ a Irán en el Mundial 2026 y descartÓ cambiar la sede de sus partidos. EFE

Finalmente, el dirigente insistió en que no habrá alternativas al plan original: “Es un país de fútbol, queremos que juegue y va a jugar el Mundial. No hay planes B, C o D. Es el plan A”.

Irán integrará el Grupo G del Mundial 2026, donde enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en sedes previstas dentro de Estados Unidos, sin modificaciones en el calendario ni en la organización establecida.