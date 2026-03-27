La chance de un Estados Unidos-Irán en el Mundial es real: qué debe pasar para que se crucen en dieciseisavos

Faltan 75 días para el Mundial 2026, apenas dos meses y medio, y aún hay bastante incertidumbre respecto de qué sucederá en medio de la guerra en Medio Oriente. La Selección de Irán está clasificada y desde la Federación quieren jugar pese a todo, pero desde el Gobierno no quieren que ningún representante viaje a Estados Unidos.

La FIFA de Gianni Infantino sigue haciendo de cuenta que no sucede nada, pese a los pedidos del Team Melli de jugar sus partidos en México (reclamo que fue rechazado) y las amenazas de Donald Trump a los jugadores iraníes. Por lo pronto, todo continúa como ya estaba organizado desde el sorteo de la fase de grupos, lo que podría desembocar en un choque tempranero entre los dos países en conflicto.

Qué debe pasar para un cruce entre Estados Unidos e Irán en 16avos Grupo D Mundial 2026 Estados Unidos FIFA Es que el elenco norteamericano y el persa tienen chances bien concretas de verse las caras nada menos que en los dieciseisavos de final. Para que esto suceda, ambos deberían terminar segundos en sus respectivos grupos, ya que los escoltas de las zonas D y G se enfrentarán entre si el viernes 3 de julio en Dallas.

Las posibilidades son bastante verosímiles, ya que Estados Unidos integra el Grupo D junto con Paraguay, Australia y el ganador del repechaje europeo entre Turquía y Kosovo. Con un emparejamiento tan equilibrado, podría esperarse que cualquiera pueda terminar en cualquier posición.

Grupo G Mundial 2026 Irán FIFA En el Grupo G, en tanto, Bélgica aparece como el claro favorito para quedarse con el primer lugar, mientras Nueva Zelanda corre de atrás y es candidato para quedar último. Sin embargo, en la previa, el segundo puesto pareciera estar bastante peleado entre Irán y Egipto, que se enfrentarán en el polémico Partido del Orgullo LGBT el viernes 26 de junio por la fecha 3.