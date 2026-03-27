¿Regalo o brujería? La insólita confusión en la previa de Jamaica-Nueva Caldeonia por el Repechaje para el Mundial

Durante el intercambio de banderines, el capitán de Nueva Caledonia le obsequió una ofrenda al de Jamaica, pero este no la quiso aceptar.

Se produjo un divertido malentendido en la previa de Jamaica y Nueva Caledona por el Repechaje para el Mundial 2026.

Sin embargo, el aspecto deportivo no fue el que más repercusión generó de este encuentro. Es que un insólito episodio acontecido en los minutos previos al comienzo del partido, durante el sorteo de lados, se llevó todas las miradas y se hizo rápidamente viral en los medios y redes sociales de todo el mundo.

El intercambio de banderines y presentes entre Jamaica y Nueva Caledonia El intercambio de banderines y presentes entre Jamaica y Nueva Caledonia Antes de que el árbitro lanzara la monera, durante el intercambio de banderines, el capitán del elenco oceánico, César Zeoula, le entregó una ofrenda típica de su país al rival, el arquero Andre Blake. Sin embargo, este no entendió el significado del presente y no lo quiso recibir, pensando que se trataba de una brujería.

Tuvo que intervenir el juez principal para explicarle que era un regalo en señal de respeto y no algo malo para su equipo, tras lo cual el 1 caribeño lo aceptó. Luego de este divertido malentendido, comenzó el duelo. Los Reggae Boyz se impusieron por la mínima gracias al gol de Bailey Cadamarteri al minuto 18 y se ilusionan con volver a un Mundial después de 28 años, tras su primera y única participación en Francia 1998. Nueva Caledonia, en tanto, se quedó afuera, pero dando una digna imagen.