¿Regalo o brujería? La insólita confusión en la previa de Jamaica-Nueva Caldeonia por el Repechaje para el Mundial
Durante el intercambio de banderines, el capitán de Nueva Caledonia le obsequió una ofrenda al de Jamaica, pero este no la quiso aceptar.
Tras el emocionante triunfo de Bolivia sobre Surinam por el Repechaje intercontinental para el Mundial 2026, unas horas más tarde se jugó la otra semifinal. En el estadio de las Chivas de Guadalajara, Jamaica se metió en la final al vencer 1-0 a una humilde Nueva Caledonia que dio más pelea de lo que se pensaba en los papeles.
Sin embargo, el aspecto deportivo no fue el que más repercusión generó de este encuentro. Es que un insólito episodio acontecido en los minutos previos al comienzo del partido, durante el sorteo de lados, se llevó todas las miradas y se hizo rápidamente viral en los medios y redes sociales de todo el mundo.
El intercambio de banderines y presentes entre Jamaica y Nueva Caledonia
Antes de que el árbitro lanzara la monera, durante el intercambio de banderines, el capitán del elenco oceánico, César Zeoula, le entregó una ofrenda típica de su país al rival, el arquero Andre Blake. Sin embargo, este no entendió el significado del presente y no lo quiso recibir, pensando que se trataba de una brujería.
Tuvo que intervenir el juez principal para explicarle que era un regalo en señal de respeto y no algo malo para su equipo, tras lo cual el 1 caribeño lo aceptó. Luego de este divertido malentendido, comenzó el duelo. Los Reggae Boyz se impusieron por la mínima gracias al gol de Bailey Cadamarteri al minuto 18 y se ilusionan con volver a un Mundial después de 28 años, tras su primera y única participación en Francia 1998. Nueva Caledonia, en tanto, se quedó afuera, pero dando una digna imagen.
Cómo sigue el Repechaje intercontinental
Tras los choques de este jueves, las finales del Repechaje intercontinental para definir a los últimos dos clasificados a la Copa del Mundo se jugarán el próximo martes 31 de marzo. A las 18.00 (hora de Argentina), Jamaica enfrentará a la República Democrática del Congo, mientras que a medianoche (las 00.00 del miércoles), Bolivia se medirá contra Irak.