Bolivia juega ante Irak por un lugar en el Mundial 2026: hora y cómo verlo en vivo
Bolivia afronta un duelo decisivo en Monterrey, con la ilusión de sellar su regreso a la Copa del Mundo tras más de tres décadas.
La selección de Bolivia se enfrentará con Irak en la final del Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro está programado para las 00:00 (hora de Argentina) y se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey, con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.
El partido podrá verse en vivo a través de DSports (canales 610 y 1610 HD) y también estará disponible en la plataforma de streaming DGO.
Bolivia busca volver a un Mundial tras más de tres décadas
El equipo sudamericano llega a esta instancia luego de finalizar en el séptimo lugar de las Eliminatorias, lo que le permitió acceder al repechaje. En semifinales, protagonizó una remontada clave ante Surinam para imponerse por 2-1.
En ese encuentro, el conjunto rival se había puesto en ventaja con el gol de Liam Van Gelderen a los 3 minutos del segundo tiempo, pero Bolivia reaccionó y dio vuelta el resultado con tantos de Moisés Paniagua y Miguel Ángel Terceros a los 72 y 79 minutos, respectivamente.
La “Verde” intentará regresar a una Copa del Mundo después de su última participación en Estados Unidos 1994, torneo en el que sumó apenas un punto en la fase de grupos.
Irak, el último obstáculo hacia la clasificación
Por su parte, Irak accedió directamente a esta final del repechaje tras imponerse por 3-2 en el global ante Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de las Eliminatorias Asiáticas.
El ganador de este cruce obtendrá un lugar en el Grupo I del Mundial 2026, considerado uno de los más exigentes, ya que también estará integrado por Francia, Noruega y Senegal.
Para Bolivia, una eventual clasificación significaría su cuarta participación en la historia de los Mundiales, luego de sus presencias en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, en busca de escribir un nuevo capítulo en su historia futbolística.