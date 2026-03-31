Bolivia juega ante Irak por un lugar en el Mundial 2026: hora y cómo verlo en vivo

La selección de Bolivia se enfrentará con Irak en la final del Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro está programado para las 00:00 (hora de Argentina) y se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey, con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

El partido podrá verse en vivo a través de DSports (canales 610 y 1610 HD) y también estará disponible en la plataforma de streaming DGO.

El equipo sudamericano llega a esta instancia luego de finalizar en el séptimo lugar de las Eliminatorias, lo que le permitió acceder al repechaje. En semifinales, protagonizó una remontada clave ante Surinam para imponerse por 2-1.

En ese encuentro, el conjunto rival se había puesto en ventaja con el gol de Liam Van Gelderen a los 3 minutos del segundo tiempo, pero Bolivia reaccionó y dio vuelta el resultado con tantos de Moisés Paniagua y Miguel Ángel Terceros a los 72 y 79 minutos, respectivamente.

La “Verde” intentará regresar a una Copa del Mundo después de su última participación en Estados Unidos 1994, torneo en el que sumó apenas un punto en la fase de grupos.

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Hoy el tiempo se detiene y un país entero late al mismo ritmo.

Son 32 años de espera, de sueños guardados, de ilusiones que nunca se apagaron.



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Irak, el último obstáculo hacia la clasificación

Por su parte, Irak accedió directamente a esta final del repechaje tras imponerse por 3-2 en el global ante Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de las Eliminatorias Asiáticas.

El ganador de este cruce obtendrá un lugar en el Grupo I del Mundial 2026, considerado uno de los más exigentes, ya que también estará integrado por Francia, Noruega y Senegal.

Para Bolivia, una eventual clasificación significaría su cuarta participación en la historia de los Mundiales, luego de sus presencias en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, en busca de escribir un nuevo capítulo en su historia futbolística.