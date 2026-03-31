¡Bombazo! Una selección echó a su DT a 72 días del Mundial 2026: fue goleada por un rival de Argentina

La fecha FIFA de marzo pegó muy fuerte en Ghana y es que tras la aplastante goleada en contra frente a Austria por 1-5 y la derrota por 2-1 frente a Alemania en Sttugart, la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) tomó la decisión de despedir a su director técnico, Otto Addo, a falta de 72 días para el inicio del Mundial 2026.

Luego de conseguir el boleto rumbo a la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, las Estrellas Negras recibieron cuatro cachetazos al hilo. En la última fecha FIFA del 2025 perdieron frente a Japón y Corea del Sur, y ahora sumaron otras dos caídas frente al rival de la Selección argentina en la fase de grupos y ante los germanos.

image Ghana despidió a su director técnico a 72 días del Mundial 2026 Tras la derrota ante la cuatro veces campeona del mundo, la GFA finalizó el vínculo con el estratega germanoghanés, que lideró al equipo durante Catar 2022 y asumió su segundo ciclo en marzo de 2024. En su última etapa al frente de las Estrellas Negras, Otto Addo dirigió un total de 22 compromisos de los cuales ganó ocho, empató cinco y cayó en nueve oportunidades.

En su comunicado oficial, la Asociación de Fútbol de Ghana comunicó que rescindió el vínculo con efecto inmediato y añadió: "La Asociación desea agradecer sinceramente a Otto Addo su contribución al equipo y le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos”.