Italia se juega la clasificación al Mundial 2026 ante Bosnia en el Repechaje Europeo: hora y TV

Este martes se define un pasaje al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México: en el Stadion Bilino Polje de Zenica, Bosnia recibe a Italia en la final del Repechaje Europeo. El encuentro será decisivo para ambas selecciones, que buscan quedarse con el último boleto disponible hacia la Copa del Mundo.

El duelo tendrá un condimento especial: mientras el equipo local intentará hacer historia frente a su gente, la Azzurra llega con la presión de volver al máximo torneo tras dos ausencias consecutivas. El cruce también representa un examen para el ciclo de Gennaro Gattuso, que necesita consolidar la recuperación del seleccionado italiano.

El partido entre Bosnia e Italia se disputará desde las 15:45 (hora de Argentina) y podrá verse en Latinoamérica a través de ESPN, además de la plataforma Disney+ en streaming.

Bosnia arriba con confianza luego de eliminar a Gales en Cardiff. Tras empatar 1-1 en 120 minutos, el conjunto balcánico se impuso 4-2 en la definición por penales y mantiene viva la ilusión de volver a una Copa del Mundo. En las Eliminatorias, terminó segundo en el Grupo H, a dos puntos de Austria.

El equipo dirigido por Sergej Barbarez buscará repetir su única participación mundialista, la de Brasil 2014, y confía en el empuje de su público para dar el golpe ante una potencia europea.

Italia, en tanto, llega con la obligación de no fallar. La Azzurra dejó atrás a Irlanda del Norte por 2-0 en la semifinal del repechaje, con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, en un partido donde Mateo Retegui fue titular. El conjunto italiano había finalizado segundo en el Grupo I, a seis puntos de Noruega.

Italia vs Irlanda del Norte Repechaje Mundial 2026 Italia dejó a Irlanda del Norte en el camino. EFE

Probables formaciones y lo que está en juego

Para este encuentro decisivo, Bosnia podría formar con Nikola Vasilj en el arco; Amar Dedi, Nikola Kati, Tarik Muharemovi y Sead Kolašinac en defensa; Amir Hadiahmetovi, Amar Memi, Esmir Bajraktarevi y Kerim Alajbegovi en el mediocampo; y la dupla ofensiva compuesta por Edin Deko y Ermedin Demirovi.

Por su parte, Italia alinearía a Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni y Riccardo Calafiori en el fondo; Matteo Politano y Federico Dimarco por las bandas; Nicolò Barella, Manuel Locatelli y Sandro Tonali en la mitad de la cancha; y en ataque Moise Kean junto a Mateo Retegui.

El ganador del cruce obtendrá la clasificación al Mundial 2026. Bosnia intentará revivir el recuerdo de Brasil 2014, su única experiencia mundialista, mientras que Italia buscará cortar una racha negativa que la dejó fuera de las últimas dos Copas del Mundo y regresar al máximo escenario internacional tras 12 años de ausencia.