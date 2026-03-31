Con Messi de arranque, Argentina enfrenta a Zambia en su despedida del país antes del Mundial: hora y TV

La Selección argentina enfrentará a Zambia esta noche en la Bombonera. A diferencia del duelo contra Mauritania, Lionel Messi será titular.

La Selección argentina enfrentará a Zambia en la Bombonera con Messi en el once inicial.

La Selección argentina recibirá esta noche a Zambia, en el que será su último partido en el país antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde irá en busca de su cuarta estrella. El encuentro comenzará a las 20.30, se llevará a cabo en la Bombonera y se podrá ver por Telefe y DSports.

Así llega la Selección argentina al amistoso contra Zambia La Albiceleste viene de tener una flojísima actuación en el triunfo 2-1 ante Mauritania, en un cotejo en el que se impuso gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mientras que los africanos descontaron a través de Jordan Lefort. En el primer tiempo los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron sin complicaciones, aunque en el complemento protagonizaron un papelón al verse dominados por una selección de tercer orden que llegó al merecido descuento en el último minuto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2037926418022007211?s=20&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni realizó esta mañana un ensayo de fútbol ante el Sub 20 de Diego Placente.



https://t.co/P9mtiHBKZa pic.twitter.com/xkeSFlDknq — Selección Argentina (@Argentina) March 28, 2026 Al día siguiente de esta presentación, la Scaloneta disputó partido amistoso ante la Sub 20, en la que se impuso por 1-0 gracias al gol de José Manuel López, delantero que se desempeña en el Palmeiras de Brasil.

Si bien Scaloni aún no confirmó el 11 titular para el último partido de esta ventana internacional de marzo, sí aseguró que Lionel Messi irá de arranque, a diferencia de lo que fue el duelo del viernes, en el que ingresó en la segunda mitad. Además, indicó que utilizará una base de titulares, por que que se verá un equipo más similar al que están acostumbrados los hinchas.

Este será el último partido de la Selección en Argentina hasta el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. En lñas semanas previas, jugará unos últimos dos amistosos, con Serbia como uno de los rivales confrimados.