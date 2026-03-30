La felicidad del DT Zambia por el amistoso contra la Selección argentina: "Es un sueño hecho realidad"

George Lwandamina palpitó el duelo entre Zambia y Argentina y remarcó la importancia que tiene este encuentro frente a los vigentes campeones del mundo.

Tras el pobre amistoso del viernes ante Mauritania, la Selección argentina se prepara para su segundo y último compromiso de la fecha FIFA de marzo. Este martes desde las 20.15 enfrentará en la Bombonera a Zambia en un duelo inédito para ambos combinados nacionales y que tendrá un significado más que especial para el elenco africano.

Los Chipolopolos, que supieron tener algunos años de gloria durante el primer lustro de los 90 -una generación que sufrió una de las peores tragedias aéreas de la historia del fútbol en 1993, con la muerte de 18 futbolistas- y en 2012 -cuando ganó su primera y única Copa Africana de Naciones-, en el último tiempo vienen con un bajo nivel futbolístico y estuvieron lejos de clasificar al Mundial. Por lo tanto, jugar contra la Scaloneta significa una oportunidad única.

Las declaraciones del DT de Zambia sobre el amistoso contra Argentina Las declaraciones del DT de Zambia sobre el amistoso contra Argentina Así lo dejó en claro su DT, George Lwandamina, este lunes en conferencia de prensa: "Es un sueño hecho realidad. Nadie esperaba tener una invitación de Argentina. Definitivamente fue una sorpresa y eventualmente se convirtió en una realidad", aseguró. Y remarcó: "Estamos muy entusiasmados. Es mi primera vez en Argentina y así nos preparamos".

En ese sentido, indicó que representa para ellos tener enfrente a la Albiceleste, con todas sus figuras: "Jugamos contra los campeones del mundo. Los jugadores de este equipo están en todas partes del mundo. ¿Quién no conoce a Argentina? Todo el mundo los conoce. Hasta un niño podría nombrar la formación y nosotros estamos en la misma situación, sabemos y conocemos lo que nos espera", sostuvo.