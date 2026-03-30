El picante análisis de una figura de Zambia sobre la Selección argentina: "No corre, tiene muchos jugadores grandes"

En la previa al amistoso en la Bombonera, un jugado clave de Zambia expresó que se tiene fe para dar el golpe con una frase que generó polémica.

Zambia, próximo rival de Argentina, avisó que no irá a especular a la cancha de Boca.

Este martes, la Selección argentina volverá a jugar en la Bombonera después de lo que fue el flojo partido ante Mauritania. ¿Su rival? Zambia, otro humilde combinado africano que avisó que no viene a pasear y se jugará todo en el amistoso del 31 de marzo.

El que alzó la voz en la previa fue Kingstone Mutandwa, una de las grandes figuras que tiene el seleccionado que ocupa el 91° puesto del ranking FIFA. El futbolista de 23 años se agarró del pobre encuentro ante los mauritanos para mostrarse confiado en lograr un resultado histórico.

"Vimos el partido. Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar", comenzó diciendo el delantero del SV Ried de Austria, en diálogo con la Asociación de Fútbol de Zambia. No obstante, después de esa primera declaración lanzó una frase sobre la Scaloneta que hizo ruido y no tardó en generar polémica.

La Selección de Zambia llegó el viernes a Buenos Aires y se entrena en Casa Amarilla. Foto: FAZ La frase de la polémica: qué dijo la figura de Zambia sobre la Selección "De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes", afirmó, refiriéndose directamente al juego de los dirigidos por Lionel Scaloni. Y completó: "Este martes tendremos que dar un 200%”. Cabe destacar que Mutandwa es el futbolista más caro de Zambia y su pase está valuado en 2 millones de euros.