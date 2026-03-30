Scaloni confirmó a Messi de titular ante Zambia y lanzó una dura advertencia tras el pobre 2-1 a Mauritania

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni dio por asegurado que la Pulga irá desde el arranque en el segundo amistoso y bajó un tajante mensaje para el equipo.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa como lo hace habitualmente en la previa de cada partido de la Selección argentina, esta vez pensando en el amistoso de este martes ante Zambia en la Bombonera. Y esta vez, el DT dejó frases fuertes tras lo que fue el flojo rendimiento de hace unos días ante Mauritania.

En primera instancia, y a diferencia de lo que ocurrió el jueves pasado, el DT arrancó confirmando la noticia más esperada: Lionel Messi será titular en lo que será la despedida de la Albiceleste en el país antes del Mundial: "Messi irá desde el inicio mañana, quería darle a Julián (Álvarez) un poco de descanso y a Nico González también, darle posibilidad a otros chicos".

La advertencia de Lionel Scaloni tras el flojo partido ante Mauritania Luego de eso, Scaloni entabló un discurso lleno de avisos firmes tras las señales de alerta que dejó el primer partido de marzo. En ese sentido, recalcó en varias oportunidades el mismo concepto. "El partido del otro día tomémoslo como un accidente que no se puede repetir, que es lo que todos anhelamos. Y si se repite empezaremos a valorar las situaciones tanto del equipo como individuales", lanzó sin vueltas.

Scaloni confirmó a Messi como titular para el amistoso con Zambia en la Bombonera. Scaloni confirmó a Messi como titular para el amistoso con Zambia en la Bombonera. Video: Dsports A su vez, el entrenador de la Albiceleste dijo que le gustó la autocrítica que hicieron algunos jugadores, como es el caso de Enzo Fernández y, sobre todo, el Dibu Martínez ("Ahora no sabemos si tenemos nivel top 10 del mundo para competir. Nos sirve para demostrar que nos falta un poco más de sangre", disparó el marplatense) tras el pobre 2-1 ante los mauritanos. "Creo que es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno. Es una señal de lo que se vio en los últimos tiempos, un equipo que compite y que juegue bien o mal siempre da la sensación de ser un equipo. Eso es lo que no hicimos el otro día. Además de jugar bien, ellos son inteligentes. Cuando no se juega bien, se dan cuenta y se corrige", apuntó el Gringo.

Por esa misma línea, enfatizó en la importancia de volver a las bases ante Zambia para no llegar con dudas a la Copa del Mundo: "Ahora a jugar un siguiente partido que creemos que es una buena oportunidad de ponernos en donde estamos y mostrarle a la gente si solo fue un partido o si es propio del momento. Esperemos que solo haya sido ese partido y que el equipo vuelva a mostrar esa cara que todos conocemos".