La fuerte advertencia de Ancelotti a los periodistas de Brasil sobre el "jogo bonito", camino al Mundial

Carlo Ancelotti volvió a poner el foco en el debate sobre la identidad futbolística de Brasil y no esquivó la discusión. En la antesala del amistoso frente a Croacia, el técnico italiano dejó un mensaje directo sobre el famoso “jogo bonito” y la manera en la que su equipo debe competir.

"¿Jogo bonito? Los últimos dos mundiales que Brasil ganó lo hizo conectando talento y defensa. Con 'Felipao' (Scolari) y sus tres centrales en 2002, y en 1994 Parreira colocó dos líneas de cuatro para aprovechar a Romario en punta. No hay otra manera que defender bien. El Mundial lo gana quien recibe menos y no quien marca más", expresó.

Además, buscó despegarse de una etiqueta que suele acompañarlo: "No me gusta que me llamen defensivo pero es muy importante para el equipo". En ese sentido, dejó en claro que el objetivo principal no pasa por el brillo individual, sino por la eficacia colectiva.

Más allá del ruido externo, Ancelotti transmitió tranquilidad puertas adentro y aseguró que el equipo está encaminado de cara a la Copa del Mundo . "Tenemos una idea bastante clara de lo que queremos hacer. Estamos en un buen punto y vamos a estar preparados", afirmó.

El entrenador también reveló que el armado del plantel está prácticamente resuelto: "Tengo la alineación bastante definida para el primer partido y también la lista final de convocados". A su vez, insistió en bajar la tensión alrededor del rendimiento reciente: "Necesitamos calma. La crítica también es importante, pero el resultado que realmente importa es el del Mundial".

El peso ofensivo y la confianza en sus figuras

En el análisis del plantel, el italiano resaltó el potencial de sus delanteros y puso el foco en dos nombres propios. "Con Raphinha y Vini contamos con dos de los mejores del mundo. Serán dos de los mejores en el Mundial", aseguró.

Vinicius Jr Brasil Ancelotti aseguro que Raphinha y Vinicius Jr "serán dos de los mejores" del Mundial 2026. EFE

Sobre el funcionamiento ofensivo, adelantó la idea que busca implementar: "Queremos movilidad arriba, con un delantero referente, pero con variantes que hagan el juego imprevisible". Y reforzó su confianza en el grupo: "Sé que lo harán bien por su carácter y personalidad".

Modric, respeto total y el futuro de Brasil

Al hablar del rival, Ancelotti destacó la jerarquía de Luka Modric, a quien conoce en profundidad: "Puede jugar en cualquier posición del mediocampo. Es un jugador completo, moderno, uno de los mejores que entrené. Modric es único, no hay otro como él".

Por último, también proyectó lo que viene para Brasil y se detuvo en una de sus mayores promesas. "Endrick va a ser el futuro de la selección, sin ninguna duda", afirmó, y valoró su crecimiento: "Lo conocía como delantero central y ahora se adapta a jugar por afuera, cumpliendo también en lo defensivo".

Con un discurso firme y sin concesiones a la nostalgia, Ancelotti dejó claro que su Brasil buscará el título del Mundial 2026 desde un concepto simple: equilibrio, disciplina y talento bien administrado.