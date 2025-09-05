Video: la conmovedora despedida al Pollo Videla de uno de sus amigos del fútbol

Mauricio Daruich, integrante de uno de los últimos cuerpos técnicos de Juan Pablo Videla, despidió a su excompañero con un emotivo video.

“Se nos fue un gran tipo”. Así, con esa frase, sincera y contundente, Mauricio Daruich, ex compañero del Pollo, inició su emotiva despedida a Juan Pablo Videla, el exfutbolista y director técnico mendocino quien falleció este jueves tras luchar contra una larga enfermedad.

Daruich formó parte del cuerpo técnico del Pollo en uno de sus tantos pasos por Luján Sport Club, en 2022, por lo que decidió dedicarle unas palabras a su exentrenador y posterior compañero de trabajo, junto con un emotivo video en donde se lo ve a Videla con jugadores e hinchas del Granate tras un partido en el Malvinas Argentinas.

Embed - La emotiva despedida a Juan Pablo Pollo Videla

“Me regaló sus enseñanzas, su pasión por el fútbol y un año hermoso junto a la familia granate. Siempre luchando contra el maldito cáncer y pensando en su familia, nunca perdió las ganas de vivir. Te vamos a extrañar Pollo querido. Te vamos a recordar así, todos felices en el Malvinas”, expresó el exfutbolista devenido en director técnico, en su cuenta de Instagram.

Murió Juan Pablo Pollo Videla, referente del fútbol mendocino El reconocido futbolista y entrenador mendocino, además de formar parte como empleado de la Municipalidad de Luján, murió este jueves luego de luchar durante casi un década contra un cáncer de riñón.