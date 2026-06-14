Suecia y Túnez, con arbitraje argentino, se enfrentan por el Mundial 2026: hora, TV y streaming

Suecia y Túnez se enfrentarán este domingo en Monterrey, México, por el Grupo F del Mundial 2026 . Ambos seleccionados buscarán sumar puntos en un encuentro que contará con el arbitraje del argentino Yael Falcón .

El conjunto europeo llega con expectativas renovadas luego de haber conseguido su clasificación a través de la repesca continental, mientras que los africanos intentarán recuperarse de una serie de resultados adversos que generaron preocupación en la previa del torneo.

Suecia afronta el compromiso con la intención de acercarse a la clasificación y respaldar las expectativas generadas alrededor de un plantel que combina experiencia y talento ofensivo.

El entrenador Graham Potter cuenta con dos de sus principales figuras en ataque: Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Ambos delanteros aparecen como las principales cartas ofensivas de una selección que buscará imponer condiciones desde el inicio.

Tras superar a Polonia en la repesca europea, el combinado escandinavo llega al Mundial como una de las incógnitas del certamen, aunque con argumentos suficientes para aspirar a un lugar en la siguiente instancia.

suecia Suecia y Túnez se medirán en Monterrey en un duelo importante para el desarrollo del Grupo F. X @svenskfotboll

Túnez busca dejar atrás sus dudas

Del otro lado estará una selección tunecina que atraviesa un momento complejo. El equipo dirigido por Sabri Lamouchi quedó eliminado por Mali en los octavos de final de la última Copa Africana de Naciones y llega al Mundial después de una serie de resultados poco alentadores.

La goleada sufrida ante Bélgica y la derrota frente a Austria encendieron algunas señales de alerta, por lo que el cuerpo técnico trabajó en reforzar la confianza del grupo antes del debut mundialista.

Lamouchi apuesta a una estructura defensiva sólida para contener el potencial ofensivo sueco y apoyarse en futbolistas como Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri para generar peligro en ataque.

Hora, TV y streaming

El partido entre Suecia y Túnez se disputará este domingo 14 de junio en Monterrey. Comenzará a las 23:00 de Argentina y Uruguay, 22:00 de Chile, 21:00 de Colombia, Perú y Ecuador, y 20:00 de México. La transmisión estará a cargo de DSports y TyC Sports. Por streaming podrá seguirse por DGO y Paramount.

Posibles formaciones

Suecia: Viktor Johansson; Hjalmar Ekdal, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Ken Sema; Viktor Gyökeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi, Anis Slimane; Elias Achouri y Firas Chaouat. DT: Sabri Lamouchi.

Con Países Bajos y Japón señalados como los principales candidatos del Grupo F, el resultado de este encuentro puede tener un peso importante en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.