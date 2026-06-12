Mundial 2026: la figura de una potencia confesó que cambiaría su Balón de Oro por la Copa del Mundo

Un referente de una de las selecciones candidatas al Mundial aseguró que entregaría su galardón a cambio de alzar trofeo el 19 de julio en Nueva Jersey.

A días del debut de España frente a Cabo Verde en el Mundial 2026, Rodrigo Hernández dejó una frase que no pasó desapercibida. El volante del Manchester City, dueño del Balón de Oro 2024 y referente absoluto de la Roja, confesó que entregaría el premio individual más importante de su carrera con tal de cumplir el gran sueño que todavía le falta: ser campeón del mundo.

La confesión de Rodri: cambiaría su Balón de Oro por el Mundial 2026 En una entrevista con El Larguero, a Rodri le plantearon un escenario hipotético y no dudó ni un segundo con su respuesta. “Evidentemente lo cambiaría, sin ninguna duda”, aseguró cuando le preguntaron si entregaría el prestigioso galardón a cambio de la Copa del Mundo.

A la hora de argumentar, el volante central del Manchester City explicó: “Yo siempre he dicho que ganar con tu país es lo más especial que puede haber”. Y, en paralelo, reflexionó: “La Eurocopa es hasta hoy el título más importante que he ganado, pero el Mundial evidentemente es lo máximo a lo que puedes aspirar. Yo entiendo el fútbol de manera colectiva, los premios individuales están bien, pero los jugadores jugamos para esto. Ojalá obtengamos la segunda”.

Rodri, el ganador del Balón de Oro. Foto: NA Rodri se quedó con el Balón de Oro en la edición 2024. Foto: NA Los elogios del capitán español a la Selección argentina Pero no solo habló de España. Rodri también se refirió a las selecciones que considera mejor preparadas para pelear por el título en Estados Unidos y allí apareció una mención especial para la Scaloneta. “Las etiquetas nos dan un poco igual. Somos un equipo que en los últimos años ha estado de los más en forma, en mi opinión, junto con Argentina“, analizó.

Como si fuera poco, el mediocampista de 29 años mencionó a la Albiceleste como el rival más exigente al que cualquier selección podría enfrentar en el Mundial. “Por lo que ha sido capaz de hacer y por el equipo que tiene”, sentenció.