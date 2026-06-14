¿La FIFA prohíbe preguntar en español? El Mundial 2026 suma una nueva polémica

Mientras el Mundial 2026 avanza en México, Estados Unidos y Canadá, una controversia extradeportiva comenzó a ocupar espacio en las salas de prensa . El debate gira en torno al uso del español durante las conferencias oficiales y a las reglas que determinan en qué idiomas pueden formularse las preguntas a futbolistas y entrenadores.

La controversia tomó fuerza en las últimas horas a partir de videos viralizados en redes sociales, en los que periodistas hispanohablantes se encontraron con limitaciones para formular preguntas en español durante actividades oficiales de la FIFA .

Uno de los episodios más comentados ocurrió en una conferencia de prensa de la selección de Marruecos. Allí, un periodista mexicano intentó intervenir en español , pero desde la organización se indicó que debía utilizar alguno de los idiomas habilitados para esa sesión. La situación generó sorpresa entre los presentes y rápidamente abrió un debate que trascendió las fronteras del torneo.

La conferencia del capitán marroquí Achraf Hakimi se convirtió en uno de los focos de la polémica. El defensor, que se formó futbolísticamente en España y habla español con fluidez, se mostró sorprendido cuando se planteó la imposibilidad de realizar preguntas en ese idioma dentro de la dinámica establecida para la rueda de prensa.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y fueron acompañadas por críticas de periodistas y aficionados que cuestionaron que el español no estuviera disponible en una conferencia de una Copa del Mundo que tiene a México como una de sus sedes y que se desarrolla además en Estados Unidos, un país con millones de hispanohablantes.

Hakimi se sorprende cuando no dejan que le hagan preguntas en español Hakimi se sorprende cuando no dejan que le hagan preguntas en español

La situación no fue aislada. Algo similar había ocurrido durante la conferencia de Vinícius Júnior, cuando periodistas intentaron formular preguntas en español, pero recibieron la indicación de utilizar alguno de los idiomas incluidos en el sistema de traducción previsto para esa actividad.

El caso llamó especialmente la atención porque el delantero brasileño se expresa habitualmente en español debido a su trayectoria en el fútbol español. Sin embargo, las reglas aplicadas para esa conferencia no contemplaban ese idioma dentro de las opciones disponibles para la interpretación simultánea.

Por qué se generó la polémica

Las críticas se apoyan en varios argumentos. Por un lado, el español es uno de los idiomas oficiales de la FIFA y una de las lenguas más habladas del planeta. Por otro, buena parte de la cobertura periodística del Mundial proviene de medios de América Latina y España.

A eso se suma que muchos futbolistas y entrenadores participantes pueden comunicarse en español aunque no representen a selecciones hispanohablantes. Por esa razón, numerosos comunicadores consideran que debería existir una alternativa que permita realizar preguntas en ese idioma con mayor frecuencia durante las actividades oficiales.

La FIFA, ¿prohíbe el uso del español?

Ante la repercusión del tema, vale aclarar que no existe una prohibición sobre el uso del español en el Mundial 2026. Según la organización, cada conferencia cuenta con un sistema de traducción definido de acuerdo con las selecciones participantes, los entrenadores involucrados y el inglés como idioma oficial de trabajo.

En el caso de Brasil y Marruecos, la FIFA explicó que había traducción disponible en inglés, portugués, árabe, francés e italiano, por lo que las preguntas debían formularse en alguno de esos idiomas para garantizar la interpretación simultánea.

De todas maneras, la aclaración no termina de cerrar el debate. Mientras la organización sostiene que se trata de una cuestión operativa vinculada al sistema de traducción, periodistas y aficionados continúan cuestionando por qué el español no puede utilizarse de manera más amplia en determinadas conferencias de una Copa del Mundo con fuerte presencia de medios y público hispanohablante.

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