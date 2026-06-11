La tajante decisión de la UEFA con el árbitro somalí que fue deportado del Mundial

Tras ser deportado de la Copa del Mundo y ser recibido como un héroe en su país, Omar Abdulkadir Artan recibió una gran noticia por parte de la UEFA.

El árbitro deportado del Mundial recibió una gran noticia por parte de la FIFA.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue designado este jueves por la UEFA para dirigir la Supercopa de Europa 2026 entre Paris Saint-Germain y Aston Villa, que se disputará el próximo 12 de agosto en Salzburgo, después del escándalo que lo dejó afuera del Mundial por no poder ingresar a Estados Unidos.

Artan venía de atravesar una situación inédita y dolorosa: había sido seleccionado para participar de la Copa del Mundo, pero las autoridades migratorias estadounidenses le impidieron la entrada al país tras su arribo al aeropuerto de Miami.

El árbitro deportado del Mundial dirigirá la final de la Supercopa de Europa El juez africano, reconocido como uno de los árbitros más destacados del continente, estaba ante la posibilidad histórica de convertirse en el primer somalí en dirigir un partido mundialista, pero su participación quedó frustrada por los controles de ingreso.

Omar Abdulkadir Artan árbitro Somalía Omar Abdulkadir Artan dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa. @omar_artan La designación para la Supercopa de Europa aparece ahora como un fuerte gesto institucional de respaldo hacia Artan, luego de conversaciones entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol en el marco de un acuerdo de cooperación entre ambas organizaciones.

El partido tendrá además un atractivo deportivo de enorme peso: enfrentará al PSG, campeón de la Champions League, con el Aston Villa, ganador de la Europa League, en el tradicional cruce que abre la temporada europea.