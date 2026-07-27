Sufre Coudet: la sorpresiva baja que tendrá River para visitar a Gimnasia de La Plata

De cara al choque frente al Lobo en el Bosque, el técnico de River sufrió una baja inesperada de último momento que complicó sus planes.

River atraviesa un comienzo de semestre muy lejos de lo esperado y, tras las derrotas frente a Aldosivi y Barracas Central, buscará reaccionar este miércoles cuando visite a Gimnasia en La Plata. Sin embargo, Eduardo Coudet podría volver a tener un dolor de cabeza importante: Aníbal Moreno sigue sin recuperarse por completo y continúa siendo una incógnita para el duelo ante el Lobo.

El volante sufrió una leve recaída de la lesión en la rodilla derecha que ya lo había marginado durante buena parte de la pretemporada y el cuerpo técnico no tiene intención de arriesgarlo. El ex Racing todavía arrastra molestias por el esguince del ligamento colateral medial y, por el momento, corre desde atrás para integrar la convocatoria.

Aníbal Moreno es baja en River para visitar a Gimnasia en La Plata La ausencia de Moreno vuelve a dejar expuesta una de las principales falencias del plantel: la falta de variantes en la mitad de la cancha. Hoy, Coudet cuenta prácticamente con tres alternativas naturales para esa zona: Fausto Vera, Mauro Arambarri y el juvenil Lucas Silva, quien apenas acumula siete partidos y 253 minutos en la Primera del Millonario.

Adam Bareiro y Aníbal Moreno disputan la pelota en el aire. EFE Además, Arambarri, uno de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases, todavía no logró consolidarse. El uruguayo disputó los dos encuentros oficiales del semestre, pero continúa atravesando el lógico proceso de adaptación y todavía no convenció plenamente al cuerpo técnico con su rendimiento.