Irán enfrenta a la Nueva Zelanda de Tim Payne: hora, TV y streaming

Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán este lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026 . El encuentro marcará el debut de ambos seleccionados en una zona que también integran Bélgica y Egipto.

El partido comenzará a las 22:00 de Argentina: la transmisión estará a cargo de DSports y TyC Sports, mientras que por streaming podrá seguirse a través de DGO y TyC Sports Play.

Los dos equipos llegan con realidades muy diferentes. Mientras Irán intenta trasladar al Mundial el crecimiento sostenido que mostró en los últimos años en Asia, Nueva Zelanda busca aprovechar una generación que logró devolver al país oceánico a la máxima cita del fútbol internacional.

El debut iraní se produce en medio de un escenario político particular . Debido a las restricciones vigentes entre Estados Unidos e Irán , la selección asiática debió modificar su planificación original para el torneo.

El Team Melli no pudo establecer su base de operaciones en territorio estadounidense y concentrará en Tijuana, México, desplazándose hacia Estados Unidos únicamente para disputar sus compromisos mundialistas.

La situación genera una logística diferente a la del resto de los participantes y añade un elemento adicional de dificultad para un equipo que llega con aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Nueva Zelanda y el inesperado fenómeno Tim Payne

Del otro lado aparece una selección que protagonizó una de las historias más curiosas de la previa del Mundial. El defensor Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales después de una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini.

El futbolista neozelandés multiplicó exponencialmente su cantidad de seguidores en pocas semanas y pasó a ser uno de los nombres más comentados fuera de la cancha entre los participantes del torneo.

tim payne Tim Payne y Nueva Zelanda enfrentan a Irán. Archivo

Más allá de ese fenómeno, Nueva Zelanda intentará aprovechar el impulso anímico para competir en un grupo exigente. Sin embargo, los antecedentes recientes y la experiencia internacional colocan a Irán como uno de los candidatos a quedarse con los tres puntos en el estreno.

Probables formaciones de Irán y Nueva Zelanda

Irán: Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh y Ali Gholizadeh.

Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh y Ali Gholizadeh. Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses y Callum McCowatt.

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