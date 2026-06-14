El impensado récord que registró Marruecos en el debut del Mundial 2026 contra Brasil

Además de por su espectacular juego ante una candidata como Brasil, Marruecos dio la nota por una peculiaridad nunca antes vista en una Copa del Mundo.

Marruecos logró un gran empate 1-1 ante Brasil este sábado en su debut en el Mundial 2026 por la fecha 1 del Grupo C. El equipo africano tuvo una excelente primera media hora en la que le pasó por arriba al pentacampeón, y si bien se planchó un poco luego de la igualdad rival, fue superior en el trámite global.

Lo hecho por el elenco africano en el MetLife Stadium de Nueva Jersey fue algo para recordar y hasta podría decirse que se quedó con sabor a poco. Pero no dio la nota solo por su espectacular juego ante una de las principales candidatas como es la Canarinha, sino porque además registró un impensado récord.

Marruecos tuvo en cancha a 11 jugadores nacidos en otros países Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnMaroc/status/2065899513265508686?s=20&partner=&hide_thread=false



Our National Team's against Brazil #DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ngKcu0kyJq — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 13, 2026 Es que anoche los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo en toda la historia de las Copas del Mundo en tener en cancha a once futbolistas que nacieron en países distintos al que representan. Si bien todos cuentan con la nacionalidad y con antepasados directos marroquíes, ninguno de ellos fue dado a luz en su territorio nacional.

Azzedine Ounahi, oriundo de Casablanca, era el único natural de Marruecos en la formación incial. Con su salida al minuto 65, quedaron en el campo 4 nacidos en Francia (Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi y Samir El Mourabet), 3 en España (Chadi Riad, Achraf Hakimi e Ismael Saibari), 2 en Bélgica (Chemsdine Talbi y Bilal El Khannouss), 1 en Países Bajos (Noussair Mazraoui) y 1 en Canadá (Yassine Bounou).

Este domingo existen muchas posibilidades de que una segunda selección se sume a este listado. Se trata de Curazao, ex colonia neerlandesa, ya que de sus 26 convocados, 25 nacieron en Países Bajos. El único escenario en el que esto no sucederá es que en el debut contra Alemania (desde las 14.00), el delantero Tahith Chong, el único curazoleño natural del plantel, sea titular y complete los 90 minutos sin ser reemplazado. Si no, la pequeña nación caribeña secundará a la marroquí.