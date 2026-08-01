Crisis migratoria en España: instalan una barrera en la frontera de Ceuta y ya son 67 los migrantes muertos

Instalan una barrera flotante en Ceuta tras el ingreso masivo de migrantes

España comenzó este sábado la instalación de una barrera neumática de 500 metros en el espigón fronterizo del Tarajal, en Ceuta, como parte de las medidas para reforzar el control tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

La estructura estará acompañada por una línea de boyas de la Armada y un canal destinado a las embarcaciones de la Guardia Civil. La estructura de protección tiene 500 metros de longitud y un metro de profundidad.

Según las autoridades, unas 69.500 personas regresaron a Marruecos durante las últimas 30 horas, mientras que las entradas a Ceuta se encuentran completamente detenidas. El Gobierno español había estimado que entre 50.000 y 60.000 migrantes cruzaron la frontera durante la crisis iniciada el jueves.