El presidente de la Federación Marroquí "pinchó" a Lamine Yamal y anticipó una final del Mundial contra España

Fouzi Lekja, mandamás de la RFMF, palpitó una hipotética definición por el título con España y lanzó un pícaro comentario sobre Lamine Yamal.

El Mundial 2026 será el primero de Lamine Yamal, la gran joya del fútbol español e internacional que, con tan solo 18 años, ya es considerado uno de los mejores jugadores del planeta -quedó 2° en el último Balón de Oro- y todo apunta a que será la principal estrella de las próximas dos décadas.

La joven joya del Barcelona tiene serías chances de pelear por la Copa del Mundo, ya que la Selección de España es una de las principales favoritas. Pero podría estar participando del certamen con otro equipo, ya que por su padre marroquí, también tenía la posibilidad de representar a Marruecos, que apuesta a ser la gran sospresa de este torneo.

Las declaraciones de Fouzi Lekja sobre Lamine Yamal Fouzi Lekjaa presidente Federación Marroquí de Fútbol Marruecos Fouzi Lekja se ilusiona con una final entre Marruecos y España. @EnMaroc En ese sentido, Fouzi Lekja, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (RFMF) decidió mojarle la oreja a Lamine Yamal por optar por jugar con la Furia: "Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien...", apuntó el dirigente con picardía por la señal de Aljazeera 360.

Lo cierto es que los Leones del Atlas demostraron tener las armas suficientes para ilusionarse con pelear con el título y podrían llegar a enfrentarse con España en el duelo decisivo, siempre que ambos equipos queden primeros (o segundos) en sus respectivos grupos y, por supuesto, superar todas las instancias previas de playoffs.

Por otro lado, Lekja se refirió al gran crecimiento de la Selección de Marruecos en los últimos años y lo enmarcó en los trabajos que viene haciendo la RFMF bajo su mandato: "Somos un país que ofrece la oportunidad de competir regularmente en torneos africanos y participar en Mundiales. Ese proyecto internacional estable atrae a los jugadores", sentenció.