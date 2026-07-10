Qué es un megaincendio, el devastador fenómeno que tiene a España en llamas y ya mató a 12 personas

El sudeste de España atraviesa una catástrofe . Se trata de un megaincendio , un término también conocido como incendio de sexta generación , que se utiliza para describir incendios forestales de comportamiento extremo que, por su intensidad y dinámica, llegan a alterar las condiciones meteorológicas de su entorno y resultan muy difíciles de controlar .

Aunque no existe una definición científica única que establezca exactamente cuándo un incendio pasa a ser considerado de sexta generación, los especialistas coinciden en que se trata de fuegos que exceden la capacidad habitual de extinción y presentan un comportamiento impredecible.

La principal diferencia respecto de un incendio forestal convencional es que el fuego deja de depender exclusivamente de factores externos, como el viento, la temperatura o la pendiente del terreno.

Cuando alcanza una intensidad extraordinaria, el propio incendio genera enormes columnas de calor que modifican la circulación del aire, favorecen la formación de pirocúmulos —nubes creadas por el calor del incendio— y pueden originar tormentas de fuego.

El fuego cambie de dirección de forma repentina.

Se formen focos secundarios a varios kilómetros mediante pavesas transportadas por el viento.

Las llamas superen cortafuegos, carreteras e incluso ríos.

La visibilidad se reduzca drásticamente por la gran cantidad de humo.

Los medios terrestres y aéreos pierdan eficacia durante los momentos de mayor intensidad.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). X | @Rodrigo_AlonsoF

¿Qué son las seis generaciones de incendios?

Según cita el medio Euronews, el concepto de las generaciones de incendios fue desarrollado en 2005 por los analistas forestales Marc Castellnou y Marta Miralles, integrantes del GRAF de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña. Su objetivo fue explicar cómo evolucionó el comportamiento del fuego a medida que cambiaron los bosques, el clima y la ocupación del territorio.

De manera simplificada, la evolución es la siguiente:

Incendios de superficie, alimentados por pastizales y matorrales. Incendios que alcanzan las copas de los árboles. Fuegos capaces de generar focos secundarios a distancia. Incendios de gran extensión que afectan simultáneamente distintos frentes. Incendios que amenazan zonas urbanas y poblaciones. Incendios que crean su propia meteorología y cuyo comportamiento supera la capacidad de respuesta de los sistemas tradicionales de combate.

¿Por qué los megaincendios son tan difíciles de apagar?

Los especialistas sostienen que, durante la fase más intensa de un megaincendio, no existe una estrategia de extinción capaz de detenerlo de forma inmediata.

En ese momento, las prioridades pasan a ser:

Proteger la vida de las personas.

Evacuar las zonas de riesgo.

Defender infraestructuras críticas.

Esperar que las condiciones meteorológicas se vuelvan más favorables.

Solo cuando disminuyen factores como el viento o aumenta la humedad ambiental, los equipos de emergencia pueden retomar un ataque más efectivo contra el fuego.