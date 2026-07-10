Los devastadores videos del incendio en Almería, España, que ya se cobró la vida de 12 personas

Al menos 12 personas fallecieron y otras 23 no fueron localizadas en el incendio forestal que afecta el sureste español, a la provincia andaluza de Almería , informó este viernes el presidente de la Junta de Andalucía (el gobierno autónomo de esa región española), Juanma Moreno.

El fuego -explicó- se inició "por un cable" roto en el tendido eléctrico y creció ayudado por vientos de hasta 50 kilómetros por hora, de modo que las llamas avanzaron hasta 15 kilómetros en solo dos horas.

El presidente del gobierno andaluz añadió que se dio aviso a los vecinos "puerta a puerta", recomendando en algunos casos el confinamiento y en otros, la evacuación, aunque algunos de ellos "no hicieron caso" y eso es, previsiblemente, es lo que pudo provocar el elevado número de fallecidos.

Por el momento, las llamas calcinaron 3.200 hectáreas en la zona, donde abunda el matorral y el pasto que en esta época del año está seco, lo que actúa como combustible para el fuego, que Moreno calificó como uno de los más rápidos y complejos de los últimos años en Andalucía.

Según la dirección de emergencias local, que destacó la complejidad de la gestión sobre el terreno del incendio , entre los muertos hay al menos cuatro ciudadanos de origen británico atrapados en el interior de un vehículo y siete personas que murieron mientras huían de las llamas.

El consejero de Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, advirtió de que el desvío por rutas improvisadas y no coordinadas en medio del humo agravó esta tragedia, tras lo que concretó que todas o la mayoría de las víctimas mortales podrían ser de origen extranjero.

Las llamas y el humo obligaron al desalojo preventivo de numerosos núcleos de población cercanos y algunos complejos turísticos en una zona costera del Mediterráneo que en estas fechas se llena de visitantes, mayoritariamente extranjeros.

El incendio de Almería es uno de los múltiples siniestros que afectan en las últimas semanas a España y Portugal, acrecentados por las olas de calor y las altas temperaturas que afectan a ambos países.