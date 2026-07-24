Olas de calor: España y Francia tienen decenas de incendios forestales activos

Los gobiernos de España y Francia solicitaron este viernes la ayuda de la Unión Europea ante los incendios forestales que está sufriendo, bajo el marco de una ola de calor . En España, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, los ha calificado como dramáticos. Francia tiene 32 fuegos activos.

España tiene actualmente cuatro grandes incendios que preocupan en el centro del país, que han obligado a evacuar a 11.500 personas y a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia vecina de Ávila.

" Estamos viviendo una situación dramática , no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos. Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones", dijo Sánchez en un mensaje en X en el que llamó a la precaución y a evitar riesgos.

España, como ha hecho también Francia en las últimas horas, ha decidido acudir al mecanismo europeo de respuesta, a través de una petición de la Unidad Militar de Emergencia (UME), para requerir al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija.

El Ejecutivo español informó de que Grecia ha aceptado ya la petición ofreciendo dos aviones Canadair CL-415 y que en la mañana de este viernes está previsto que se celebre una reunión preparatoria de ese despliegue.

Por su parte, Francia va a recibir dos aviones anfibios Canadair de Croacia, dos aeronaves Air Tractor de Portugal y dos helicópteros pesados Black Hawk aportados por la República Checa y Eslovaquia para ayudar en las labores de extinción de los tres grandes incendios forestales que siguen activos en su territorio.

Los incendios forestales asolan Francia y España. Foto Efe EFE

Evacuaciones en España

Ante la evolución de los incendios que afectan a comunidades como Madrid y Castilla y León, Sánchez presidió este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para evaluar la situación.

"El Gobierno ha desplegado todos los efectivos. Estará a su lado en la emergencia y en la recuperación. Gracias a las BRIF, a la UME, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Sistema de Protección Civil y a todos los servicios de emergencia que luchan día y noche para frenar el avance de las llamas y extinguir el fuego", expresó Sánchez en su mensaje en X.

El foco actualmente está puesto en la Comunidad de Madrid, donde han sido evacuadas más de 10.000 personas por tres incendios declarados en las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox, población que pertenece a la vecina provincia de Toledo.

Desalojos

Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la delegación del Gobierno central en la comunidad.

En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y a confinar tres localidades.

Durante este verano, el incendio más grave hasta ahora se ha registrado en la Sierra Norte de Guadalajara (centro), que sigue activo y ha quemado ya más de 32.000 hectáreas y se ha convertido en el segundo más extenso en España desde que hay registros.

Los 32 incendios en Francia

Francia combate actualmente 32 fuegos activos, con el más importante de la temporada en la bahía de Arcachon, donde han ardido más de 10.000 hectáreas y están siendo evacuadas 40.000 personas, informó este viernes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Este incendio forestal en el departamento de Gironde y otro en el cercano de Las Landas, ambos en la región de Nueva Aquitania, son los dos más graves este viernes y continúan fuera de control en el suroeste del país, donde las llamas han obligado a evacuar por el momento a unas 63.000 personas en total en las dos zonas afectadas, según los datos facilitados por el ministro en una comparecencia emitida en directo por BMFTV.

Francia supera ya las 50.000 hectáreas calcinadas por incendios forestales en lo que va de año, casi el triple que en el mismo periodo de 2025, precisó el ministro desde el Centro Operativo Interministerial de Gestión de Crisis (Cogic), en París. Efe