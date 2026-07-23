Impactante: la ola de calor en Francia dejó más de 5.000 muertos en dos meses

Durante mediados de junio y principios de julio, Francia sufrió una de las olas de calor más agresivas desde que hay registro.

Este 19 de julio finalizó la tercera ola de calor que registró Francia en los últimos dos meses, la cual duró 16 días. Esto la convierte en la tercera más larga desde que comenzaron los registros en 1947, de acuerdo informó el instituto meteorológico Météo-France este jueves.

Francia vivió su primera ola de calor del año a finales de mayo (la más precoz desde que hay registros) y la segunda, a finales de junio, considerada la más agresiva por delante de la de 2003, ya que se batieron máximos de temperaturas diurnas y nocturnas.

Durante ese periodo, entre el 17 de junio y el 2 de julio, el país registró 5.764 de muertos más de lo habitual en esas fechas, aún por debajo de las más de 13.000 de agosto de 2003. Las dos olas de calor más extensas son todavía la de julio de 1983, con 23 días, y julio de 2006, con 21.

Las impactantes cifras que dejó la ola de calor en Francia Según los criterios de Météo-France, las olas de calor se definen como un episodio de temperaturas por encima de las normales durante varios días. En concreto, el indicador térmico nacional debe ser superior o igual a 25,3 °C durante un día; también debe ser superior o igual a 23,4 °C durante al menos 3 días.

Como consecuencia del clima tórrido, Francia ha registrado hasta el momento más de 44.000 hectáreas quemadas por fuegos forestales, una cifra muy superior a la del mismo periodo de 2025, que ya fue un año excepcional, lo que hace temer una temporada récord de incendios.