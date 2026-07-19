Un futbolista de Francia explotó tras la derrota contra Inglaterra y liquidó a sus propios compañeros: "Actitudes inadmisibles"

Un jugador de Francia no ocultó su bronca luego de la caída 6-4 ante Inglaterra, cuestionó la actitud de parte del plantel y lanzó una fuerte autocrítica.

La declaración bomba de un futbolista de Francia contra sus compañeros tras la derrota ante Inglaterra.

La Selección de Francia cerró su participación en el Mundial 2026 con una durísima derrota por 6-4 frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, pero el resultado quedó rápidamente en un segundo plano por las explosivas declaraciones de Adrien Rabiot. El mediocampista del Milan no tuvo filtros y apuntó directamente contra algunos de sus compañeros por la actitud mostrada durante el encuentro.

"Entramos de una manera bastante vergonzosa a esta primera parte. He visto comportamientos en algunos jugadores que no había visto nunca hasta ahora. Es un poco decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición", disparó el volante en diálogo con Bein Sports, luego de que Francia se fuera al descanso perdiendo 4-0 en Miami.

Adrien Rabiot liquidó a sus compañeros de Francia tras la derrota ante Inglaterra Rabiot reconoció que la eliminación en semifinales frente a España dejó un fuerte golpe anímico, aunque remarcó que eso no justificaba lo sucedido: "Había mucha decepción tras perder con España, pero todavía había un trabajo que hacer hasta el final. No podíamos hacer las cosas de cualquier manera", sostuvo, marcando diferencias con la actitud que observó dentro del campo.

Adrien Rabiot liquidó a sus compañeros de Francia tras la derrota ante Inglaterra. EFE El experimentado mediocampista también reveló que el plantel intentó reaccionar durante el entretiempo: "Nos dijimos que hacía falta un poco de orgullo y la segunda parte fue claramente mejor, porque en la primera algunos comportamientos fueron inadmisibles", insistió, aunque evitó señalar públicamente a los futbolistas a los que hacía referencia.