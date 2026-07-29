Qué es el Squeezy Dumpling, el juguete viral que tiene una sustancia cancerígena perjudicial para los niños

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación inició el procedimiento para retirar del mercado el juguete Squeezy Dumpling , luego de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que advirtió sobre la presencia de benceno en niveles superiores a los permitidos por la legislación vigente.

La medida se conoció en la previa del Día del Niño y también incluyó una alerta dirigida a las autoridades provinciales para que refuercen las tareas de fiscalización en comercios físicos y plataformas digitales donde el producto continúa a la venta.

El Squeezy Dumpling es un juguete fabricado con un polímero plástico blando y con forma de gyoza , presentado en un envase similar a una canasta de vaporera. Su popularidad creció en los últimos meses por su textura flexible, que permite apretarlo y deformarlo con las manos.

Según la denuncia de la CAIJ, una partida del producto ya había sido retirada del mercado en el Reino Unido después de comprobarse que contenía 20 miligramos de benceno por kilogramo en su capa exterior, una concentración cuatro veces superior al límite legal de 5 mg/kg .

Además del exceso de esa sustancia química, el organismo indicó que el juguete presenta otras irregularidades. Entre ellas, señalaron la ausencia del Marcado de Conformidad, la falta de identificación del importador y la inexistencia de advertencias de seguridad en idioma español. Frente a esta situación, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor informó que trabaja en el retiro del producto del mercado argentino y notificó a las autoridades provinciales para avanzar con los controles correspondientes.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete explicaron que Argentina adopta como referencia las decisiones tomadas por mercados de alta vigilancia, como el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos. Por ese motivo, cuando un producto es retirado en esos países por cuestiones de seguridad, corresponde evaluar medidas similares en el mercado local.

Cómo verificar la calidad del juguete

La entidad también advirtió que, debido a la viralidad del juguete, comenzaron a circular numerosas versiones y copias cuya seguridad no está garantizada. Por ese motivo, recomendó verificar que el envase incluya tres elementos antes de realizar la compra:

Datos del importador y CUIT.

Advertencias de seguridad en castellano.

Marcado de Conformidad con código QR, las siglas "AR" y las dos tildes de certificación.

Si falta alguno de esos requisitos, aconsejan no adquirir el producto.

Qué es el benceno y por qué genera preocupación

La principal preocupación de las autoridades está vinculada al benceno, una sustancia química que puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto con la piel, incluso sin necesidad de ser ingerida. Desde la CAIJ recordaron que los niños suelen manipular este tipo de juguetes de manera constante, acercarlos al rostro y mantener contacto prolongado con ellos.

El organismo alertó además que el benceno está asociado a enfermedades como la leucemia, por lo que pidió extremar los cuidados al momento de comprar juguetes infantiles. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH), el benceno es una sustancia química líquida, incolora o de color amarillo claro a temperatura ambiente.

“El benceno se produce tanto en procesos naturales como artificiales. Es un componente natural del petróleo crudo, que es la principal fuente de benceno producido en la actualidad. Otras fuentes naturales son las emisiones de gases de volcanes y los incendios forestales”, se puede leer en el sitio especializado.

Enseguida, advierten: “Es clasificado como un cancerígeno humano comprobado que causa leucemia y otros tipos de cáncer en la sangre. Está presente en la gasolina, el humo de tabaco y procesos industriales”.