Un cielo que aún se comparte: la experiencia astronómica que sorprende en Malargüe

La actividad, que se realiza todas las noches del año a las 20 (con reserva previa), combina observación al aire libre con una recepción cálida, donde se ofrece café, chocolate, vino o un bombón, dependiendo de la estación. “Nos interesa que sea una experiencia cercana, relajada y humana. No es una clase ni un show: es un espacio de reencuentro con algo que llevamos en los genes”, destaca.

La finca donde se ubica el observatorio no fue elegida al azar: su distancia de la ciudad y su baja contaminación lumínica lo convierten en un lugar ideal para la observación astronómica. A más de 1400 metros sobre el nivel del mar, con clima seco y pocos días nublados al año, el cielo de Malargüe se presenta como uno de los mejores del país para mirar las estrellas.

Risi resalta que, salvo en días con viento fuerte -cuando el polvo en suspensión puede dificultar la visibilidad-, las condiciones suelen ser óptimas. La observación se realiza al aire libre, pero también cuentan con una zona cerrada con calefacción, baño, estacionamiento seguro, seguro para visitantes y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

observatorio pehuenche 1 @observatoriopehuenche

Gracias a la calidez de la experiencia, el respeto por la naturaleza y el enfoque humano, el Observatorio Pehuenche figura entre los tres atractivos favoritos de los turistas en Tripadvisor, ocupando uno de los primeros lugares en el ranking de actividades recomendadas en Malargüe.

La experiencia tiene un costo de $20.000 por persona, con descuentos para residentes de Malargüe ($16.000) y menores de 8 años sin cargo. La reserva se hace con una seña del 50%, y se reembolsa si la actividad se suspende por cuestiones climáticas. También ofrecen servicio de traslado seguro desde la ciudad.

cielo malargue El imponente cielo de Malargüe. @observatoriopehuenche

Una experiencia inmersiva que deja huella

El Observatorio Astronómico Pehuenche no tiene cúpulas ni grandes estructuras. Y no las necesita. Lo que ofrece no se mide solo con telescopios: se trata de una vivencia íntima, única, que apela a la memoria colectiva de lo que significa, simplemente, levantar la mirada y maravillarse.

“Estamos en una época en la que el contacto con la naturaleza parece un lujo. Nosotros creemos que es una necesidad. Por eso, más que un trabajo, esto es una forma de vida”, concluye Risi, quien también es el coordinador científico del Planetario de Malargüe.