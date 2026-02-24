Pampita explotó tras el rumor de infidelidad a Martín Pepa y fue tajante: "No me gusta que inventen"

Luego de que Martín Salwe contó la noticia en el programa de Yanina Latorre, Pampita llamó en vivo.

Martín Salwe compartió un fuerte dato que involucra de manera directa a Pampita y a Martín Pepa. El panelista de Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda que la modelo le habría sido infiel a su novio polista con Cochito López.

"Pampita compartió al menos una noche, por lo menos de cena room service, con Cochito López", contó Martín Salwe. El comentarista de Fórmula 1 se encuentra soltero tras separarse de su pareja.

La modelo decidió romper el silencio, desmintió y aclaró que se encuentra muy bien con Martín Pepa: "No es verdad, en el hotel estuve con mi hijo, que se quedó los dos días conmigo. No entiendo por qué inventan algo así".

Respecto a Cochito López, Carolina subrayó que "no tengo comunicación con esa persona, no habló por ningún lado y no tengo ningún vínculo. Estoy muy bien con mi novio, estuve todo el verano con mi novio".