Afirman que Pampita le habría sido infiel a Martín Pepa con una famosa figura: los detalles

Martín Salwe, panelista de Yanina Latorre, dio toda la información sobre esta polémica noticia que involucra a la modelo.

En el programa de Yanina Latorre revelaron una información que hizo estallar el mundo del espectáculo y de la televisión. La principal protagonista es nada más y nada menos que Pampita Ardohain, quien le habría sido infiel a Martín Pepa.

El encargado de revelar la explosiva información fue Martín Salwe, panelista de América TV: "En Punta del Este se reencontró con una mega figura que en su momento, años atrás, había tenido un romance. Esto ocurrió este verano en Punta del Este".

"La fuente es muy certera y para confiar, entre famosos que estuvieron en Punta del Este, esto se comentaba. Lo que pasó fue un encuentro en un hotel para compartir una comida puertas adentro", contó el periodista. También volvió a dejar en claro que el encuentro fue con un "viejo affaire".

"Pampita compartió al menos una noche, por lo menos de cena room service, con Cochito López", contó Martín Salwe. El comentarista de Fórmula 1 se encuentra soltero tras separarse de su pareja.