El factor que pone en duda el éxito de Gran Hermano y el dato que sugiere su posible desplome en el rating

Unos días antes del inicio de Gran Hermano , se produjo la filtración de los nombres de buena cantidad de los participantes del certamen, con lo cual quedó en claro lo que se venía anticipando, una apuesta de la producción por un menú de variopintos exponentes de las arenas del espectáculo, las redes sociales y el fútbol.

En algunos casos, los convocados cuentan con cientos de miles de seguidores en Instagram o TikTok, mientras en otros como los de Andrea del Boca y Divina Gloria, el asunto va por el lado de la nostalgia en un péndulo que podría oscilar entre la evocación vintage y la decadencia.

Claramente, la fórmula de este Gran Hermano va por la conquista del rating a puro menjunje de generaciones, nacionalidades y estridencias. En este contexto, las presencias de las dos figuras mencionadas, y en cierta medida la de un exfutbolista como Brian Sarmiento, conectan con la idea de captar a un público adulto con ADN televisivo. Mientras que el pelotón de seleccionados que provienen de la cantera de las redes, tienen como misión arrastrar a sus fans de las movedizas pantallas de los celulares a un formato un tanto más tieso como el del reality en cuestión.

En relación al anhelado opertativo de traslado de audiencia, si bien algunos participantes de la flamante temporada han conquistado a sus seguidores desde videos con cierta extensión que suben a sus canales de YouTube, otra porción de concursantes tienen su estelaridad en formatos tan breves como los de un reel de Instagram. En este sentido, resulta un tanto incierto que ese público más acostumbrado al zapping en redes que a la permanencia en un contenido, siga durante horas la convivencia de su estrella predilecta en GH. Es cierto que los canales de aire desde hace rato contemplan que no solamente vale la audiencia en vivo en televisión, sino también la masiva cantidad de personas que sigue las emisiones y sus recortes en diferido a través de distintas plataformas, pero en el reality de la famosa casa uno de los imperativos es el de mantener a la platea enganchada la mayor cantidad de tiempo posible, meta reñida con la esencia de parte de su público objetivo; más afín a un consumo audiovisual dominado por el escroleo en modo random.

Además, la incertidumbre alrededor del éxito de este casting de Gran Hermano, cuya segunda tanda de integrantes ingresará este martes a la competencia, se vio reforzada en el llamativo dato del desplome en las mediciones que se vivió en plena gala de estreno. Este lunes, el programa arrancó puntualmente a las 22:30 y según el reporte de Kantar Ibope Media, en los primeros 46 minutos tuvo un notable promedio de 17.0 puntos de rating. Acto seguido, en los 58 minutos restantes del debut, la media bajó estrepitosamente a 11.8, es decir que en la segunda hora el reality perdió más de 5 puntos de audiencia. A primera vista, da la sensación de que el público no conectó con el rejunte de especímenes que entró al pirotécnico certamen. De confirmarse esta tendencia, la pericia de los guionistas y la producción deberá potenciarse, para así sacarle algo de jugo a un casting que no luce del todo prometedor.