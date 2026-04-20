Javier Milei recibió un Doctorado Honoris Causa en Israel y ratificó su alianza contra Irán

En un acto de fuerte carga política y espiritual, el presidente de la Nación, Javier Milei , fue distinguido este lunes con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan . Durante su discurso, el mandatario argentino profundizó su alineamiento geopolítico al reafirmar su apoyo irrestricto a Israel y Estados Unidos en el marco del conflicto bélico con Irán, sosteniendo que existen culturas con las que "no vamos a poder convivir".

Acompañado por una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el canciller Pablo Quirno , el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el embajador Axel Wahnish , el jefe de Estado se presentó ante el auditorio como un aliado incondicional.

"Tanto significa para mí ser reconocido en Israel. Si uno abraza los valores judeocristianos, su vida espiritual vibra en la misma sintonía que su vida material y, como consecuencia, uno prospera", expresó Milei. En un tono que mezcló la exégesis religiosa con la teoría económica, el presidente afirmó que el rechazo a estos valores conduce inevitablemente a la "miseria".

El punto más álgido de su intervención ocurrió cuando Milei se refirió a la situación de seguridad en Medio Oriente. El mandatario fue tajante al justificar su postura frente a la guerra con Irán : “Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”.

Para Milei, el apoyo a Israel no es solo una decisión estratégica, sino un mandato moral derivado de su interpretación del Génesis . Según el mandatario, el orden moral establecido por el Creador es previo a la existencia del Estado o del mercado, y es el único sistema que permite al hombre innovar y generar riqueza.

Encuentro con su par de Israel, Isaac Herzog

Tras recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan, el mandatario argentino se encamina hacia el evento central de su gira oficial: la reunión con su par local, Isaac Herzog, quien le otorgará la Medalla Presidencial de Honor, la máxima condecoración civil que concede el Estado de Israel.

Milei premio nobel judío.jpg El presidente del Premio Génesis, Stan Polovets, y el presidente israelí, Isaac Herzog, le entregaron a Javier Milei el Premio Nobel Judío. @TheGenesisPrize

La ceremonia, programada para las 15:30 (hora local), marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Esta distinción se otorga a personalidades internacionales que han realizado contribuciones extraordinarias al Estado de Israel o a la humanidad. En el caso de Milei, el gobierno israelí destaca su "compromiso inquebrantable" y su rol como un aliado clave en América Latina, especialmente tras el apoyo explícito del mandatario en el conflicto contra Irán.

El portavoz presidencial de Israel señaló que la distinción responde a que el presidente argentino "tiene un lugar cálido en su corazón para todo el pueblo de Israel", reflejado en acciones concretas como el proyecto de traslado de la embajada argentina a Jerusalén.