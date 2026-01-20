Desde este miércoles vuelve el calor extremo al centro y norte del país

Altas temperaturas y viento intenso marcan el retorno del calor extremo, según señala el pronóstico del SMN para el centro y norte del país.

A partir del miércoles, gran parte del país ingresará en una nueva etapa de calor extremo, con condiciones meteorológicas que volverán a ser adversas, sobre todo por el elevado riesgo de incendios forestales y la combinación de altas temperaturas, baja humedad y vientos sostenidos del norte.

Según el pronóstico del SMN, durante la tarde del miércoles se esperan máximas que oscilarán entre los 36 y los 40 °C en sectores del norte y noreste de Río Negro, el este de Neuquén, el sudoeste bonaerense y amplias zonas de La Pampa. Este escenario mantendrá en niveles extremos el índice de peligro de incendios en buena parte de la región pampeana y la Patagonia norte.

El viento será otro de los factores clave. Se prevén ráfagas de entre 40 y 65 km/h, con registros aún más intensos en el este de Chubut, donde rige una alerta temprana por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Con el avance de un frente frío, los vientos rotarán al sur hacia la noche del miércoles, anticipando un cambio de condiciones.

Calor extremo para el centro y norte del país Entre el miércoles y el jueves, el calor se extenderá hacia el centro y norte del país. En el NEA, las temperaturas máximas podrían trepar hasta los 36 y 37 °C, mientras que en el AMBA y la costa bonaerense se ubicarían entre los 31 y 32 °C, sin probabilidades de alivio térmico inmediato.

El ingreso de aire algo más frío traerá inestabilidad limitada. Las lluvias y tormentas serán aisladas y desparejas, con los mayores acumulados concentrados en La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires, y el norte y este de Río Negro y Chubut. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el norte rionegrino y el sur pampeano por tormentas de intensidad variable, con ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo y precipitaciones intensas en cortos períodos.