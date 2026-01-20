Presenta:

Sociedad

|

calor extremo

Desde este miércoles vuelve el calor extremo al centro y norte del país

Altas temperaturas y viento intenso marcan el retorno del calor extremo, según señala el pronóstico del SMN para el centro y norte del país.

MDZ Sociedad

El SMN anunió que vuelve el calor extremo en el centro y norte argentino

El SMN anunió que vuelve el calor extremo en el centro y norte argentino

Archivo MDZ

A partir del miércoles, gran parte del país ingresará en una nueva etapa de calor extremo, con condiciones meteorológicas que volverán a ser adversas, sobre todo por el elevado riesgo de incendios forestales y la combinación de altas temperaturas, baja humedad y vientos sostenidos del norte.

Según el pronóstico del SMN, durante la tarde del miércoles se esperan máximas que oscilarán entre los 36 y los 40 °C en sectores del norte y noreste de Río Negro, el este de Neuquén, el sudoeste bonaerense y amplias zonas de La Pampa. Este escenario mantendrá en niveles extremos el índice de peligro de incendios en buena parte de la región pampeana y la Patagonia norte.

Te Podría Interesar

El viento será otro de los factores clave. Se prevén ráfagas de entre 40 y 65 km/h, con registros aún más intensos en el este de Chubut, donde rige una alerta temprana por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Con el avance de un frente frío, los vientos rotarán al sur hacia la noche del miércoles, anticipando un cambio de condiciones.

Calor extremo para el centro y norte del país

Entre el miércoles y el jueves, el calor se extenderá hacia el centro y norte del país. En el NEA, las temperaturas máximas podrían trepar hasta los 36 y 37 °C, mientras que en el AMBA y la costa bonaerense se ubicarían entre los 31 y 32 °C, sin probabilidades de alivio térmico inmediato.

El ingreso de aire algo más frío traerá inestabilidad limitada. Las lluvias y tormentas serán aisladas y desparejas, con los mayores acumulados concentrados en La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires, y el norte y este de Río Negro y Chubut. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el norte rionegrino y el sur pampeano por tormentas de intensidad variable, con ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo y precipitaciones intensas en cortos períodos.

De cara al fin de semana, los pronósticos anticipan una tendencia a lluvias algo más generalizadas en la franja central del país, aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires quedaría, al menos por ahora, al margen de los fenómenos más significativos.

Archivado en

Notas Relacionadas